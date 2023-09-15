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Буяльский: Капитан в Динамо? Пока не ознакомился с тем, как проводить предвыборную кампанию
Капитан Динамо - важный вопрос
Фото: ФК Динамо Київ
Хавбек "
– Уже был инсайд, что вы будете следующим капитаном "Динамо". Выбрали ли уже в команде нового капитана?
– Нет, еще не было выборов. Я думаю, будут перед игрой. Такие разговоры были в команде, но, понятно будет перед самой игрой. Есть ли предвыборная программа? Нет, нет (Смеется). Пока не ознакомился с тем, как проводить предвыборную кампанию.
– Сейчас для команды главное – чемпионат. Как проходит подготовка к "Ворскле"?
– Мы только вчера утром приехали. У нас вчера была тренировка, но не все тренировались. Уже сегодня была такая основная тренировка. Наигрывали некоторые комбинации, как выходить из обороны под прессингом "Ворсклы", как играть в атаке, как внутри поля.
У нас есть еще полноценные два дня, поэтому мы можем подготовиться, сделать теорию, разобрать команду и в полной боевой готовности подойти к матчу. Как я видел, сегодня главный тренер всех менял, потому еще неясно, кто будет играть в основном составе, а кто в запасе. Все менялись, потому главный тренер рассчитывает на всех.
– Какова оценка вашего старта чемпионата?
– Трудно сказать, потому что мы сыграли только три игры. Досадный проигрыш с "Черноморцем"… Я думаю, что мы проиграли из-за своей несобранности. Мы за день до игры приехали, где-то была усталость после четверга и вышли на игру несобранные, без концентрации. Пропустили гол, сравняли, снова пропустили и в конце проиграли. Можно сказать, что результат 2:2 был бы для нас вдесятером хорошим, но побежали вперед и проиграли.
– Какое настроение у команды на этот отрезок?
– Настроение – боевое. Не команда, а каждый сам должен поставить вопрос, что он сделает на футбольном поле для результата. Конечно, в футболе все бывает, но если каждый из нас будет выкладываться на максимум, то спокойно сможем друг другу смотреть в раздевалке в глаза и не бояться.
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