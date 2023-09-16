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Кривенцов: У Зари заявлены две домашние арены в УПЛ – в Киеве и Львове

Премьер-лига
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Для облегчения логистики

Кривенцов: У Зари заявлены две домашние арены в УПЛ – в Киеве и Львове

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Металлиста 1925".

“ - Очень короткий период работаю с командой. Потребуется время, чтобы донести им некоторые игровые принципы. Пропустили первый первый гол. Затем сравняли счет. После был пенальти… Надо смотреть повтор. Мы создали еще два хороших момента для того, чтобы отыграться. Антюх попал в штангу, а после удара Венделла мяч пролетел мимо ворот.

У футболистов нашей команды увидел большое желание играть в футбол. Они прислушиваются ко мне. Все впитывают, но нужно время.

- Сможет ли "Заря" достойно представить Украину на евроарене?

- Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы удачно выступить в Лиге Конференций. Команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас есть шанс у футболистов заявить о себе и проявить себя. Я буду давать шанс всем. Мы знакомимся друг с другом. Вижу у ребят большое желание.

- В связи с тем, что вам играть в еврокубках, рассматривалась ли возможность проводить домашние матчи на Западе Украины, чтобы облегчить логистику?

- У нас заявлены две домашние арены в УПЛ – стадион во Львове и Киеве”, - сказал Кривенцов.

Отметим, что в первых шести матчах чемпионата "Заря" набрала пять очков. Сейчас команда находится на 12 месте в УПЛ – в шаге от зоны вылета.

Следующий матч луганчане проведут 21 сентября. Команда встретится с "Гентом" в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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