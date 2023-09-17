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Вирт – о возможном приглашении Лунина в Днепр-1: Давайте реально смотреть на вещи

Премьер-лига
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Специалист не верит в такое развитие событий

Вирт – о возможном приглашении Лунина в Днепр-1: Давайте реально смотреть на вещи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт ответил в интервью УФ, реально ли пригласить Андрея Лунина в "Днепр-1".

“Давайте реально смотреть на вещи. В настоящее время, когда в стране война... Сюда никто из голкиперов высокого уровня не поедет даже за большие средства. Я думаю, что сейчас неуместно искать вратаря из-за границы. Не стоит говорить и о Лунине и других наших за границей”, - сказал Вирт.

Также специалист отметил, что в составе "днепрян" есть хорошие кадры, чтобы закрыть позицию голкипера, однако другие позиции следует усилить.

“У “Днепра-1” есть опытный Волынец. Мне нравится, как он играет, поскольку это стабильный игрок, показывающий уровень. Есть молодой Кинарейкин, поэтому для “Днепра-1” пока хватит двух голкиперов.

Дай Бог, все будет хорошо в стране, тогда можно будет замахнуться на вратаря высокого уровня из-за границы. А пока есть два вратаря, объединяющих опыт и молодость.

Поэтому, если “Днепр-1” решит тратить средства на трансферы, то лучше обратить внимание им на другие позиции, где действительно есть проблемы. Та же группа атаки. Искать где-нибудь нападающего, чтобы забивал голов”, - добавил бывший тренер.

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В статье: Юрий Вирт Андрей Лунин СК Днепр-1
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Источник:
УФ

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