Данченко: Если чего-то бояться, то нет смысла продолжать играть

Игрок "Зари" Олег Данченко, который в матче 7-го тура чемпионата Украины против "Металлиста 1925" впервые попал в заявку команды после перенесенного инфаркта, рассказал о своем состоянии здоровья.

— Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился. Свою готовность сейчас оцениваю процентов в 60, потихоньку набираю форму, все отлично. Восстановление длилось долго, теперь нужно набирать кондиции.

— Есть ли какие-либо ограничения от врачей?

- Никаких ограничений нет, работаю в общей группе. Трудно после семи месяцев, но хочется поскорее вернуться за счет погружения в работу.

— Испытываешь ли какой-нибудь страх перед возвращением на поле?

— Если чего бояться, то нет смысла продолжать играть. Определенный страх присутствует, но это жизнь, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому верю в лучшее, – сказал Олег.