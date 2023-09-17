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Данченко: Если чего-то бояться, то нет смысла продолжать играть

Премьер-лига
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Игрок собирается вернуться на поле после инфаркта

Данченко: Если чего-то бояться, то нет смысла продолжать играть

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Игрок "Зари" Олег Данченко, который в матче 7-го тура чемпионата Украины против "Металлиста 1925" впервые попал в заявку команды после перенесенного инфаркта, рассказал о своем состоянии здоровья.

— Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился. Свою готовность сейчас оцениваю процентов в 60, потихоньку набираю форму, все отлично. Восстановление длилось долго, теперь нужно набирать кондиции.

— Есть ли какие-либо ограничения от врачей?

- Никаких ограничений нет, работаю в общей группе. Трудно после семи месяцев, но хочется поскорее вернуться за счет погружения в работу.

— Испытываешь ли какой-нибудь страх перед возвращением на поле?

— Если чего бояться, то нет смысла продолжать играть. Определенный страх присутствует, но это жизнь, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому верю в лучшее, – сказал Олег.

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В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко
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Источник:
УПЛ ТБ

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