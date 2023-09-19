То, о чем так долго мы мечтали. Акценты зрителя на 7-м туре УПЛ

Тур вошел в историю, как первый, в котором система ВАР работала на всех восьми матчах. Результативностью он, мягко выражаясь, не блистал: лишь немногим более двух голов за игру, в среднем. Впрочем, не впервые в сезоне. Зато он, наконец-то, был полным, и соскучившиеся в паузе по футболу команды не давали скучать зрителям.

Шахтер – Оболонь 1:0

Кривбасс – Верес 2:1

Черноморец – Полесье 1:0

ЛНЗ – Рух 2:1

Металлист 1925 – Заря 2:1

Динамо – Ворскла 2:0

Александрия – Минай 1:1

Днепр-1 – Колос 1:1

Зрелищность. Чемпионат продолжает удивлять своей смотрибельностью, под которой я понимаю количество голевых моментов, пусть даже порой в ущерб качеству игры. Зрителю нужно, чтобы почаще возникала острота у ворот, а этого добра было более чем достаточно.

Могу сказать, что единственный поединок, который несколько уступал другим, состоялся в Днепре. Однако и здесь речь идет о добротном среднем уровне действа, но никак не о низком. А если отбросить полумоменты, то и оно было ничуть не хуже, чем, скажем, в Одессе.

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Больше всего футбола было во встрече "Шахтера" с "Оболонью". Следующим назову матч "Динамо" - "Ворскла". Тройку самых зрелищных замкнет игра в Кривом Роге.

Не путать зрелищность с реализацией, которая, таки-да, оставляет желать гораздо лучшего.

Интрига. Здесь вообще бомба – во всех поединках результат определялся в последние полтайма!

Раньше всех занавес, по сути, упал для "Зари": промах Вендела на 73-й минуте стал ее последним шансом уйти от поражения с "Металлистом 1925". Лишь гол Назарины на 77-й сделал неизбежной победу "Шахтера" над "Оболонью". Дальше будет плотнее.

83-я – Бенито опускает шлагбаум для "Ворсклы", удвоив счет в пользу "Динамо". 84-я – Фесюн парирует удар Кравца – последняя возможность вырвать победу над "Колосом" для "Днепра-1". 85-я – Илич приносит "Кривбассу" три очка в матче с "Вересом". 86-я – Прядун забивает "Руху", и ЛНЗ побеждает.

Уже на второй компенсированной минуте перекладина спасает "Минай" от поражения с "Александрией" после штрафного удара Джевани. А на пятой – Варакута, отбив удар Будковского, не позволяет "Полесью" избежать поражения в Одессе.

Как там говорил Виктор Вацко: УПЛ нужно смотреть последние пятнадцать минут? Шобы да, так нет – в этом туре было на что посмотреть и в остальное время.

Логика. На мой взгляд, по соотношению моментов, идеальный счет был зафиксирован в Днепре – типичные 1:1. И, пожалуй, все-таки "Кривбасс" убедил в том, что его 2:1 с "Вересом" достаточно закономерны. Пусть и не намного превзойдя соперника.

Скажу, что еще убедительнее на свой победный гол "наиграла" "Александрия", но не забила его. Для "Металлиста 1925" с "Зарей" и, тем более, для ЛНЗ с "Рухом" логичнее смотрелся бы ничейный исход. И еще меньше заслужило свое поражение в Одессе "Полесье". Но результат, как всегда, на табло.

Судейство. Итак, свершилось – теперь все наконец-то ВАРились в общем котле. О чем так долго мы мечтали. Что же из этого вышло?

Видеоассистенты рефери не выходили из тени лишь в двух матчах – в Одессе и Днепре. То есть, система сработала в туре на 75%. Это если говорить о количестве.

С точки зрения качества, по мнению нашего специального зарубежного консультанта Юстаса, имеет смысл говорить о восьми эпизодах. В пяти из них решения арбитров не подлежат сомнениям, в двух они вполне могли быть иными, а еще в одном судейская бригада приняла неверное решение.

Об очевидно верном. ВАР помог "Металлисту 1925" одержать победу, назначив пенальти в ворота "Зари" на 29-й минуте. Способствовал тому, чтобы "Александрия" ушла от поражения – пенальти в ворота "Миная" на 74-й минуте. А также справедливо засчитал гол Прядуна в ворота "Руха" на 86-й – принеся победу ЛНЗ.

О последнем подробнее. Прямая речь Юстаса: "Детально попытался рассмотреть, укрупняя на стоп-кадре. И даже контакта не увидел. Может, с других камер…" На всякий случай, следует уточнить: в его распоряжении были только повторы из обзоров – таковы наши реалии сегодня.

И еще: таки-да, важен четко видимый момент контакта, а не красноречивый факт падения защитника в динамике. Кто желает оспорить, прошу предоставить ссылку на повтор, в котором мы можем увидеть, как нападающий наступает на голеностоп. Без него никакой ВАР не поможет, и можно говорить не о судействе, а лишь о качестве видеотрансляции.

Верными решениями, на взгляд Юстаса, являются также пенальти в ворота "Кривбасса" (1:1 на 34-й минуте) и отмененный из-за офсайда гол Ваната в ворота "Ворсклы" на 20-й, при 1:0. Ну, с "вне игры" все проще, ибо автоматизировано.

Могло быть иначе дважды в том же киевском матче. На 30-й минуте не был удален у полтавчан за безрассудную игру Сантана: "Классические (уж извините) 50 на 50. Нога вскользь, хоть и в голову".

А уже через 5 минут не был назначен пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой у Ярмоленко: "Скорее был, чем нет. И не за такое давали".

Но об этом еще как-то можно спорить. Иначе обстоит дело с не назначенным пенальти за игру рукой Черненко из "Оболони" на 57-й минуте, при 0:0 с "Шахтером". Юстас: "Настаиваю на том, что этот эпизод идентичен тому, когда поставили "точку" в Кривом Роге. В прошлом году это был бы пенальти без вопросов. В одном из первых туров Англии подобный пенальти не был поставлен. Надо следить за развитием событий – если это тенденция, то… (вырезала цензура)"

Вот и гадай теперь, где именно ошиблись: во Львове или в Кривом Роге. В любом случае, по нашей версии судейство не сказалось на результате ни в одном из матчей тура.

Хотя, если бы Шандор в Александрии не придумал завершить игру в момент подачи углового, после чего мяч моментально оказался в сетке ворот "Миная"… Но, увы, тут ничего не попишешь: "Время игры определяется исключительно арбитром в поле. И в еврокубках свистят конец, прерывая потенциально голевую атаку".

Тут уж исключительно в самой консерватории нужно что-то поправлять.

(Болельщикам "Черноморца" с серьезным стажем есть, что рассказать по этому поводу. Когда 39 лет назад, харьковчанин Сергиенко в Днепропетровске дал финальный свисток в момент штрафного удара, с которого мяч летел в хозяйские ворота. За 45 секунд до конца 90-й минуты. А в итоге именно эти очки принесли "бронзу" не Одессе, а "Днепру".)

Везение. Самым фартовым, как мы помним, оказался "Минай", которого от "баранки" спасла перекладина уже незадолго до финального свистка, да и рефери подсуетился, отчудил.

Конкретно повезло и "Металлисту 1925": Антюх мог сравнять счет уже через две минуты после судьбоносного пенальти Борячука, но угодил в стойку ворот.

Обмен любезностями был зафиксирован в другом киевском матче: при 1:0 в пользу "Динамо", в штангу пробивали сначала Кане – на 54-й, а восемнадцать минут спустя уже и Кабаев. Можно вспомнить и перекладину ворот "Шахтера" от Лукьянчука на 47-й, при 0:0. Но еще до нее в стойку ворот "Оболони" попал Зубков, а сразу после нее – Судаков.

Личности. Ярче всех остался в памяти вратарь "Оболони" Рыбка – до девяти важных сэйвов. Шесть раз вступал в игру таким образом Паст из "Вереса", пять – Исенко из "Ворсклы". У днепрянина Волынца четыре зачетных сэйва, но все – "взрослые".

Из полевых моим фаворитом тура будет Судаков ("Шахтер") – шесть-восемь участий в ярчайших эпизодах игры. В тройку самых запомнившихся войдут также "динамовцы" Волошин и энергично проклинаемый фанатами Буяльский. Заслуживает упоминания Салабай ("Колос").

Самой яркой личностью, вышедшей на замену, зарекомендовал себя Макуана ("Полесье").

Симпатии. На сей раз, больше всех играли в футбол те, чье положение обязывает – "Шахтер" и "Динамо". Правда, первый при этом две трети поединка провел в большинстве. В тройку самых зрелищных по праву включу "Кривбасс".

Не добились успеха, но запомнились игрой: "Александрия", "Верес", "Полесье" и "Заря".

Зрительский норматив-минимум выполнили "Металлист 1925", "Колос", "Рух" и "Черноморец".

Единственной откровенно разочаровавшей командой тура стала "Ворскла". Остальные – туда-сюда.

Таблица. Она все еще раздражает глаз разнобоем в графе проведенных игр. И все же.

Отмечаем взлет "Кривбасса" и возвращение в тройку лидеров "Черноморца". Команда Вернидуба при этом выглядит увереннее, а Григорчук очевидно выжимает максимум, а то и более из того, на что ему приходится рассчитывать. К глубокому сожалению для земляков-одесситов, мы тут ненадолго.

Подтянулся к борцам за Европу "Металлист 1925". Весьма отрадно для команды, которой мы едва не лишились.

Продолжает скольжение вниз "Александрия".

Подпрыгнул из зоны риска ЛНЗ – Дулуб свое дело знает. Его успех особенно оттеняет топтание внизу "Днепра-1" и "Зари", обновивших капитанский мостик примерно в одно время с Черкассами.

Откровенных аутсайдеров, о которых можно было бы сказать, что они занимают свое место по праву, пока не видно.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 3 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 15 Верес 6 1 1 4 6-10 -4 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

Анонсы. Афиша 8-го тура: "Рух" - "Шахтер". Интересует конкурентность команды Пономарева на фоне чемпиона и лидера, воротившегося из Европы.

"Металлист 1925" - "Колос". Кто из них продолжит преследование группы лидеров?

"Заря" - "Днепр-1". Вывеска привлекает априори, тем паче оба соседствуют, и обоим очки нужны кровь из носу.

"Оболонь" - "Верес". Схватка предпоследних за то, чтобы покинуть "трюм".

Получилось больше обычного из "рекомендованной литературы". А ведь есть еще, к примеру, "Александрия" и "Черноморец"… Как в том анекдоте: они ко мне по-человечески, и я к ним по-человечески.

Соскучились! Видно, что соскучились. Надолго ли их хватит?

Фото - UA-Футбол