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То, о чем так долго мы мечтали. Акценты зрителя на 7-м туре УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Тур вошел в историю, как первый, в котором система ВАР работала на всех восьми матчах. Результативностью он, мягко выражаясь, не блистал: лишь немногим более двух голов за игру, в среднем. Впрочем, не впервые в сезоне. Зато он, наконец-то, был полным, и соскучившиеся в паузе по футболу команды не давали скучать зрителям.
- Шахтер – Оболонь 1:0
- Кривбасс – Верес 2:1
- Черноморец – Полесье 1:0
- ЛНЗ – Рух 2:1
- Металлист 1925 – Заря 2:1
- Динамо – Ворскла 2:0
- Александрия – Минай 1:1
- Днепр-1 – Колос 1:1
Зрелищность. Чемпионат продолжает удивлять своей смотрибельностью, под которой я понимаю количество голевых моментов, пусть даже порой в ущерб качеству игры. Зрителю нужно, чтобы почаще возникала острота у ворот, а этого добра было более чем достаточно.
Могу сказать, что единственный поединок, который несколько уступал другим, состоялся в Днепре. Однако и здесь речь идет о добротном среднем уровне действа, но никак не о низком. А если отбросить полумоменты, то и оно было ничуть не хуже, чем, скажем, в Одессе.
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Больше всего футбола было во встрече "Шахтера" с "Оболонью". Следующим назову матч "Динамо" - "Ворскла". Тройку самых зрелищных замкнет игра в Кривом Роге.
Не путать зрелищность с реализацией, которая, таки-да, оставляет желать гораздо лучшего.
Интрига. Здесь вообще бомба – во всех поединках результат определялся в последние полтайма!
Раньше всех занавес, по сути, упал для "Зари": промах Вендела на 73-й минуте стал ее последним шансом уйти от поражения с "Металлистом 1925". Лишь гол Назарины на 77-й сделал неизбежной победу "Шахтера" над "Оболонью". Дальше будет плотнее.
83-я – Бенито опускает шлагбаум для "Ворсклы", удвоив счет в пользу "Динамо". 84-я – Фесюн парирует удар Кравца – последняя возможность вырвать победу над "Колосом" для "Днепра-1". 85-я – Илич приносит "Кривбассу" три очка в матче с "Вересом". 86-я – Прядун забивает "Руху", и ЛНЗ побеждает.
Уже на второй компенсированной минуте перекладина спасает "Минай" от поражения с "Александрией" после штрафного удара Джевани. А на пятой – Варакута, отбив удар Будковского, не позволяет "Полесью" избежать поражения в Одессе.
Как там говорил Виктор Вацко: УПЛ нужно смотреть последние пятнадцать минут? Шобы да, так нет – в этом туре было на что посмотреть и в остальное время.
Логика. На мой взгляд, по соотношению моментов, идеальный счет был зафиксирован в Днепре – типичные 1:1. И, пожалуй, все-таки "Кривбасс" убедил в том, что его 2:1 с "Вересом" достаточно закономерны. Пусть и не намного превзойдя соперника.
Скажу, что еще убедительнее на свой победный гол "наиграла" "Александрия", но не забила его. Для "Металлиста 1925" с "Зарей" и, тем более, для ЛНЗ с "Рухом" логичнее смотрелся бы ничейный исход. И еще меньше заслужило свое поражение в Одессе "Полесье". Но результат, как всегда, на табло.
Судейство. Итак, свершилось – теперь все наконец-то ВАРились в общем котле. О чем так долго мы мечтали. Что же из этого вышло?
Видеоассистенты рефери не выходили из тени лишь в двух матчах – в Одессе и Днепре. То есть, система сработала в туре на 75%. Это если говорить о количестве.
С точки зрения качества, по мнению нашего специального зарубежного консультанта Юстаса, имеет смысл говорить о восьми эпизодах. В пяти из них решения арбитров не подлежат сомнениям, в двух они вполне могли быть иными, а еще в одном судейская бригада приняла неверное решение.
Об очевидно верном. ВАР помог "Металлисту 1925" одержать победу, назначив пенальти в ворота "Зари" на 29-й минуте. Способствовал тому, чтобы "Александрия" ушла от поражения – пенальти в ворота "Миная" на 74-й минуте. А также справедливо засчитал гол Прядуна в ворота "Руха" на 86-й – принеся победу ЛНЗ.
О последнем подробнее. Прямая речь Юстаса: "Детально попытался рассмотреть, укрупняя на стоп-кадре. И даже контакта не увидел. Может, с других камер…" На всякий случай, следует уточнить: в его распоряжении были только повторы из обзоров – таковы наши реалии сегодня.
И еще: таки-да, важен четко видимый момент контакта, а не красноречивый факт падения защитника в динамике. Кто желает оспорить, прошу предоставить ссылку на повтор, в котором мы можем увидеть, как нападающий наступает на голеностоп. Без него никакой ВАР не поможет, и можно говорить не о судействе, а лишь о качестве видеотрансляции.
Верными решениями, на взгляд Юстаса, являются также пенальти в ворота "Кривбасса" (1:1 на 34-й минуте) и отмененный из-за офсайда гол Ваната в ворота "Ворсклы" на 20-й, при 1:0. Ну, с "вне игры" все проще, ибо автоматизировано.
Могло быть иначе дважды в том же киевском матче. На 30-й минуте не был удален у полтавчан за безрассудную игру Сантана: "Классические (уж извините) 50 на 50. Нога вскользь, хоть и в голову".
А уже через 5 минут не был назначен пенальти в ворота "Динамо" за игру рукой у Ярмоленко: "Скорее был, чем нет. И не за такое давали".
Но об этом еще как-то можно спорить. Иначе обстоит дело с не назначенным пенальти за игру рукой Черненко из "Оболони" на 57-й минуте, при 0:0 с "Шахтером". Юстас: "Настаиваю на том, что этот эпизод идентичен тому, когда поставили "точку" в Кривом Роге. В прошлом году это был бы пенальти без вопросов. В одном из первых туров Англии подобный пенальти не был поставлен. Надо следить за развитием событий – если это тенденция, то… (вырезала цензура)"
Вот и гадай теперь, где именно ошиблись: во Львове или в Кривом Роге. В любом случае, по нашей версии судейство не сказалось на результате ни в одном из матчей тура.
Хотя, если бы Шандор в Александрии не придумал завершить игру в момент подачи углового, после чего мяч моментально оказался в сетке ворот "Миная"… Но, увы, тут ничего не попишешь: "Время игры определяется исключительно арбитром в поле. И в еврокубках свистят конец, прерывая потенциально голевую атаку".
Тут уж исключительно в самой консерватории нужно что-то поправлять.
(Болельщикам "Черноморца" с серьезным стажем есть, что рассказать по этому поводу. Когда 39 лет назад, харьковчанин Сергиенко в Днепропетровске дал финальный свисток в момент штрафного удара, с которого мяч летел в хозяйские ворота. За 45 секунд до конца 90-й минуты. А в итоге именно эти очки принесли "бронзу" не Одессе, а "Днепру".)
Везение. Самым фартовым, как мы помним, оказался "Минай", которого от "баранки" спасла перекладина уже незадолго до финального свистка, да и рефери подсуетился, отчудил.
Конкретно повезло и "Металлисту 1925": Антюх мог сравнять счет уже через две минуты после судьбоносного пенальти Борячука, но угодил в стойку ворот.
Обмен любезностями был зафиксирован в другом киевском матче: при 1:0 в пользу "Динамо", в штангу пробивали сначала Кане – на 54-й, а восемнадцать минут спустя уже и Кабаев. Можно вспомнить и перекладину ворот "Шахтера" от Лукьянчука на 47-й, при 0:0. Но еще до нее в стойку ворот "Оболони" попал Зубков, а сразу после нее – Судаков.
Личности. Ярче всех остался в памяти вратарь "Оболони" Рыбка – до девяти важных сэйвов. Шесть раз вступал в игру таким образом Паст из "Вереса", пять – Исенко из "Ворсклы". У днепрянина Волынца четыре зачетных сэйва, но все – "взрослые".
Из полевых моим фаворитом тура будет Судаков ("Шахтер") – шесть-восемь участий в ярчайших эпизодах игры. В тройку самых запомнившихся войдут также "динамовцы" Волошин и энергично проклинаемый фанатами Буяльский. Заслуживает упоминания Салабай ("Колос").
Самой яркой личностью, вышедшей на замену, зарекомендовал себя Макуана ("Полесье").
Симпатии. На сей раз, больше всех играли в футбол те, чье положение обязывает – "Шахтер" и "Динамо". Правда, первый при этом две трети поединка провел в большинстве. В тройку самых зрелищных по праву включу "Кривбасс".
Не добились успеха, но запомнились игрой: "Александрия", "Верес", "Полесье" и "Заря".
Зрительский норматив-минимум выполнили "Металлист 1925", "Колос", "Рух" и "Черноморец".
Единственной откровенно разочаровавшей командой тура стала "Ворскла". Остальные – туда-сюда.
Таблица. Она все еще раздражает глаз разнобоем в графе проведенных игр. И все же.
Отмечаем взлет "Кривбасса" и возвращение в тройку лидеров "Черноморца". Команда Вернидуба при этом выглядит увереннее, а Григорчук очевидно выжимает максимум, а то и более из того, на что ему приходится рассчитывать. К глубокому сожалению для земляков-одесситов, мы тут ненадолго.
Подтянулся к борцам за Европу "Металлист 1925". Весьма отрадно для команды, которой мы едва не лишились.
Продолжает скольжение вниз "Александрия".
Подпрыгнул из зоны риска ЛНЗ – Дулуб свое дело знает. Его успех особенно оттеняет топтание внизу "Днепра-1" и "Зари", обновивших капитанский мостик примерно в одно время с Черкассами.
Откровенных аутсайдеров, о которых можно было бы сказать, что они занимают свое место по праву, пока не видно.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Кривбасс
|7
|4
|2
|1
|13-6
|+7
|14
|0
|3
|Черноморец
|7
|4
|0
|3
|10-9
|+1
|12
|0
|4
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|5
|Рух
|6
|3
|2
|1
|10-6
|+4
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|12-6
|+6
|9
|0
|8
|Колос
|7
|2
|3
|2
|6-7
|-1
|9
|0
|9
|Ворскла
|6
|3
|0
|3
|7-10
|-3
|9
|0
|10
|ФК Александрия
|7
|2
|2
|3
|4-7
|-3
|8
|0
|11
|ЛНЗ
|7
|2
|1
|4
|6-8
|-2
|7
|0
|12
|СК Днепр-1
|5
|1
|3
|1
|5-5
|0
|6
|0
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|14
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|-6
|5
|0
|15
|Верес
|6
|1
|1
|4
|6-10
|-4
|4
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
Анонсы. Афиша 8-го тура: "Рух" - "Шахтер". Интересует конкурентность команды Пономарева на фоне чемпиона и лидера, воротившегося из Европы.
"Металлист 1925" - "Колос". Кто из них продолжит преследование группы лидеров?
"Заря" - "Днепр-1". Вывеска привлекает априори, тем паче оба соседствуют, и обоим очки нужны кровь из носу.
"Оболонь" - "Верес". Схватка предпоследних за то, чтобы покинуть "трюм".
Получилось больше обычного из "рекомендованной литературы". А ведь есть еще, к примеру, "Александрия" и "Черноморец"… Как в том анекдоте: они ко мне по-человечески, и я к ним по-человечески.
Соскучились! Видно, что соскучились. Надолго ли их хватит?
Фото - UA-Футбол
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