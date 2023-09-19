Представители Шахтера не будут присутствовать на встрече владельцев клубов УПЛ

Как уже сообщалось ранее, 20-го сентября, представители клубов УПЛ проведут неформальную встречу на уровне владельцев.

ТаТоТаке дает некоторые подробности будущей встречи.

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По информации источника, на встречу приглашены исключительно собственники и президенты клубов. Свое участие предварительно подтвердили, в частности, Игорь Суркис, Евгений Геллер и другие первые лица команд.

Вопросы возникают по представителям четырех клубов, чьи владельцы не могут присутствовать по объективным причинам:

"Днепр-1" будет представлять коммерческий директор Вячеслав Фридман.

"Ворсклу" – скорее всего, президент клуба Роман Черняк.

"Черноморец" – вероятно, доверенное лицо владельцев Владимир Генинсон.

На встрече не ожидается представителей "Шахтера", которые не успеют вернуться из Гамбурга после матча ЛЧ против "Порту".

Тем не менее, Ринат Ахметов пообещал принять участие в следующей аналогичной встрече.