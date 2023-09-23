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Дебютный старт Диалло. Стал известен состав Динамо на матч против ЛНЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбор остальных футболистов неизменен

Дебютный старт Диалло. Стал известен состав Динамо на матч против ЛНЗ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В поединке восьмого тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ встретится с "Динамо". Главный тренер гостей Мирча Луческу выбрал стартовый состав на этот матч.

Стартовый состав: Бущан – Караваев, Попов, Биловар, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Ярмоленко, Буяльский, Диалло, Ванат.

Запасные Динамо: Нещерет, Моргун, Кабаев, Малыш, Дячук, Сирота, Царенко, Бенито, Рамадани, Волошин

Отметим, что для Диалло это будет дебютная игра с первых минут за "Динамо". Остальные 10 футболистов выйдут те же, что и в матче против "Ворсклы" в минувший понедельник.

Также известен и состав ЛНЗ.

Стартовый состав: Пеньков – Муравский, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Пасич, Наумец, Олейник, Хобленко.

Запасные ЛНЗ: Самойленко, Насонов, Бойко, Тищенко, Шестаков, Ковалев, Банада, Тарасенко, Савин, Копыл, Прядун, Хамелюк.

Встреча начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Самба Диалло
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