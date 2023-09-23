Волошин: Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин прокомментировал победу над ЛНЗ (4:2) в 8 туре УПЛ.

- Какие впечатления от сегодняшнего матча?

– Очень понравился матч, была интрига до самого конца, но удалось победить.

— С середины первого тайма ЛНЗ начал создавать моменты и наконец забил гол. Показалось, что быстрый гол немного расслабил вашу команду, согласитесь?

— Да, у нас было больше моментов, но немного подсели, не реализовали их, а ЛНЗ начал создавать их уже у наших ворот. Затем произвели замены, адаптировались и прибавили темпа. Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты, которые могли, – сказал Волошин.