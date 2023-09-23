  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волошин: Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волошин: Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рад результату матча против ЛНЗ

Волошин: Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин прокомментировал победу над ЛНЗ (4:2) в 8 туре УПЛ.

- Какие впечатления от сегодняшнего матча?

– Очень понравился матч, была интрига до самого конца, но удалось победить.

— С середины первого тайма ЛНЗ начал создавать моменты и наконец забил гол. Показалось, что быстрый гол немного расслабил вашу команду, согласитесь?

— Да, у нас было больше моментов, но немного подсели, не реализовали их, а ЛНЗ начал создавать их уже у наших ворот. Затем произвели замены, адаптировались и прибавили темпа. Освежили игру, начали быстро выходить в контратаки и реализовали все свои моменты, которые могли, – сказал Волошин.

По теме
yellow-arrow
Тренерская битва Скрипника и Вернидуба. Текстовая онлайн-трансляция матча УПЛ Ворскла - Кривбасс
yellow-arrow
Полузащитник Полесья попытался паненкой забить пенальти, но Бандура прочитал – ВИДЕО
yellow-arrow
Без приключений жизнь скучна. ЛНЗ - Динамо 2:4
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы) Назар Волошин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде