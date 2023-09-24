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Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого
Экс-игрок считает, что Ярослав играл чисто
Фото: ФК Шахтар
Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал эпизод с удалением Ярослава Ракицкого в матче "Рух" - "Шахтер" на 21-й минуте противостояния по счету 1:0 в пользу гостей.
"Считаю, это момент из разряда, когда немного в ножку, немного в мяч. По моему мнению, здесь максимум - это желтая карточка. А если брать современные тенденции футбола, то это был идеальный подкат, где все должно было завершиться обычным аутом" в пользу "Руха".
Мы должны повышать интеллектуальный уровень понимания футбола и наших рефери, сидящих в том числе на ВАР. Потому что иногда они принимают решения, которые мы не можем понять", - сказал Валерий.
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