Федорчук: Это был идеальный подкат от Ракицкого

Бывший полузащитник "Днепра", "Динамо" и "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал эпизод с удалением Ярослава Ракицкого в матче "Рух" - "Шахтер" на 21-й минуте противостояния по счету 1:0 в пользу гостей.

"Считаю, это момент из разряда, когда немного в ножку, немного в мяч. По моему мнению, здесь максимум - это желтая карточка. А если брать современные тенденции футбола, то это был идеальный подкат, где все должно было завершиться обычным аутом" в пользу "Руха".

Мы должны повышать интеллектуальный уровень понимания футбола и наших рефери, сидящих в том числе на ВАР. Потому что иногда они принимают решения, которые мы не можем понять", - сказал Валерий.