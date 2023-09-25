Суперматч для Кожушко, мастерство Ярмоленко, рисковость Слюбыка. Символическая сборная 8-го тура УПЛ

Восьмой тур выдался на удивление результативным. "Черноморец" сокрушил "Александрию", "Оболонь" поделила очки с "Вересом", "Динамо" переиграло "ЛНЗ" в матче с 6-ю голами, "Полесье" в тяжелом поединке одолело "Минай", "Кривбасс" не почувствовал сопротивления "Ворсклы", "Рух" вырвал волевую ничью против "Шахтера", "Заря" минимально уступила "Днепру-1", а "Металлист 1925" и "Колос" не определили лучшего среди себя. И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Даниил Варакута ("Черноморец")

Понятно, что игра против "Александрии" была, по сути, игрой в одни ворота. Однако все же подопечные Руслана Ротаня составляли определенную конкуренцию одесситам и несли угрозу их воротам. И с ними Даниил справился на 100 процентов. Несмотря на пропущенный гол, он раз за разом спасал свои владения и помог партнерам разгромить команду Руслана Ротаня.

Центральный защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Камерунец был очень заметен на поле. Кроме бронирования целого фланга за собой, он сделал несколько мощных забросов в штрафную, принял участие в голевой атаке и сам поставил жирную точку в разгроме "Ворсклы".

Центральный защитник: Богдан Слюбык ("Рух")

Центрбек львовян мощно держал линию защиты со своими партнерами и помогал команде действовать активнее игроков "Шахтера". А в критический момент в конце поединка Богдан решился на дальний удар, который выровнял ситуацию в матче и позволил вырвать волевую ничью. Место в нашей сборной тура за умение рисковать и добиваться своего!

Центральный защитник: Виталий Ермаков ("Черноморец")

Игрок "моряков" умеет не только хорошо играть в защите, но и хорошо отрабатывать в атаке. Именно это он и показал в матче против "Александрии", забив дебютный гол за команду, который к тому же стал началом конца для "горожан".

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

Хавбек киевлян запомнит матч с "ЛНЗ" навсегда, ведь он забил дебютный гол почти с 40 метров. Такие моменты случаются далеко не всегда. Поэтому надеемся, что Владимир продолжит тренироваться и прогрессировать, чтобы стать действительно достойной заменой Сидорчуку. И поздравляем в нашей сборной тура!

Центральный полузащитник: Руслан Черненко ("Оболонь")

Киевляне были активнее в игре против "Вереса" и могли побеждать и большой вклад в это сделал хавбек "Оболони" Черненко. Он полностью выиграл для команды центр поля, а также имел супермомент, однако перекладина помешала его планам.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

В матче против "Руха" он отошел от привычной роли "десятки" и играл больше в центре поля. Однако это не помешало ему участвовать в каждой атаке "горняков" и в конце концов открыть счет в матче. Однако его роль только возросла после удаления Ракицкого, поскольку он должен был крепко держать центр поля вместе с Бондаренко и Степаненко.

Левый вингер: Дада Бельмонте ("Черноморец")

Хоть бразилец и не отыграл полный матч, однако обстукивался чуть ли не со всей командой. На его счету — 1 ассист и 1 передассист (Путря попал во вратаря, поэтому Бойчук играть на добивании). Дада получает место в нашей сборной тура за трудолюбие!

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Звездный ветеран активно начал матч с "ЛНЗ", преодолевал сопротивление на своем фланге, постоянно обострял. Но после сравнивания счета Андрей взял игру на себя и почти сразу забил второй гол для "Динамо". Особо отметим то, как он это сделал: далеко не каждый футболист классно использует свои фирменные финты, да еще и в 33 года.

Форвард: Игорь Когут ("Днепр-1")

Юрий Максимов в своем дебютном матче пошел на эксперимент и поставил центрального защитника на острие атаки против "Зари". Что ж, замысел удался: Когут забил единственный и победный гол в поединке. Это помогло прервать безвыигрышную серию, которая состояла из четырех матчей подряд. А сам Игорь попадает в нашу сборную тура.

Форвард: Олег Кожушко ("Кривбасс")

Это был суперматч для 78-го номера криворожан — два гола и помощь Задераке с открытием счета (нападающий не коснулся мяча с подачи вингера "Кривбасса", однако отвлек на себя Исенко). И, конечно же, Олег всюду открывался на передачи и не чурался идти в борьбу.

Главный тренер: Роман Григорчук ("Черноморец")

Неизвестно, как это удалось тренеру, однако Роман Григорчук приложил все усилия, чтобы деклассировать соперника еще в первом тайме. Игроки настроились на борьбу и выложились на все сто. Поэтому поздравляем Романа Иосифовича со вторым попаданием в нашу сборную тура!

Запасные: Клищук ("Кривбасс"), Путря ("Черноморец"), Смоляков ("Полесье"), Брагару ("Черноморец"), Степаненко ("Шахтер"), Кузык ("Черноморец"), Илич ("Кривбасс"), Задерака ("Кривбасс"), Буяльский ("Динамо"), Вакулко ("Кривбасс"), Квасница ("Рух")