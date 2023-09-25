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Суперматч для Кожушко, мастерство Ярмоленко, рисковость Слюбыка. Символическая сборная 8-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Поговорим о героях 8-го тура

Суперматч для Кожушко, мастерство Ярмоленко, рисковость Слюбыка. Символическая сборная 8-го тура УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмой тур выдался на удивление результативным. "Черноморец" сокрушил "Александрию", "Оболонь" поделила очки с "Вересом", "Динамо" переиграло "ЛНЗ" в матче с 6-ю голами, "Полесье" в тяжелом поединке одолело "Минай", "Кривбасс" не почувствовал сопротивления "Ворсклы", "Рух" вырвал волевую ничью против "Шахтера", "Заря" минимально уступила "Днепру-1", а "Металлист 1925" и "Колос" не определили лучшего среди себя. И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Даниил Варакута ("Черноморец")

Понятно, что игра против "Александрии" была, по сути, игрой в одни ворота. Однако все же подопечные Руслана Ротаня составляли определенную конкуренцию одесситам и несли угрозу их воротам. И с ними Даниил справился на 100 процентов. Несмотря на пропущенный гол, он раз за разом спасал свои владения и помог партнерам разгромить команду Руслана Ротаня.

Центральный защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Камерунец был очень заметен на поле. Кроме бронирования целого фланга за собой, он сделал несколько мощных забросов в штрафную, принял участие в голевой атаке и сам поставил жирную точку в разгроме "Ворсклы".

Центральный защитник: Богдан Слюбык ("Рух")

Центрбек львовян мощно держал линию защиты со своими партнерами и помогал команде действовать активнее игроков "Шахтера". А в критический момент в конце поединка Богдан решился на дальний удар, который выровнял ситуацию в матче и позволил вырвать волевую ничью. Место в нашей сборной тура за умение рисковать и добиваться своего!

Центральный защитник: Виталий Ермаков ("Черноморец")

Игрок "моряков" умеет не только хорошо играть в защите, но и хорошо отрабатывать в атаке. Именно это он и показал в матче против "Александрии", забив дебютный гол за команду, который к тому же стал началом конца для "горожан".

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

Хавбек киевлян запомнит матч с "ЛНЗ" навсегда, ведь он забил дебютный гол почти с 40 метров. Такие моменты случаются далеко не всегда. Поэтому надеемся, что Владимир продолжит тренироваться и прогрессировать, чтобы стать действительно достойной заменой Сидорчуку. И поздравляем в нашей сборной тура!

Центральный полузащитник: Руслан Черненко ("Оболонь")

Киевляне были активнее в игре против "Вереса" и могли побеждать и большой вклад в это сделал хавбек "Оболони" Черненко. Он полностью выиграл для команды центр поля, а также имел супермомент, однако перекладина помешала его планам.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

В матче против "Руха" он отошел от привычной роли "десятки" и играл больше в центре поля. Однако это не помешало ему участвовать в каждой атаке "горняков" и в конце концов открыть счет в матче. Однако его роль только возросла после удаления Ракицкого, поскольку он должен был крепко держать центр поля вместе с Бондаренко и Степаненко.

Левый вингер: Дада Бельмонте ("Черноморец")

Хоть бразилец и не отыграл полный матч, однако обстукивался чуть ли не со всей командой. На его счету — 1 ассист и 1 передассист (Путря попал во вратаря, поэтому Бойчук играть на добивании). Дада получает место в нашей сборной тура за трудолюбие!

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Звездный ветеран активно начал матч с "ЛНЗ", преодолевал сопротивление на своем фланге, постоянно обострял. Но после сравнивания счета Андрей взял игру на себя и почти сразу забил второй гол для "Динамо". Особо отметим то, как он это сделал: далеко не каждый футболист классно использует свои фирменные финты, да еще и в 33 года.

Форвард: Игорь Когут ("Днепр-1")

Юрий Максимов в своем дебютном матче пошел на эксперимент и поставил центрального защитника на острие атаки против "Зари". Что ж, замысел удался: Когут забил единственный и победный гол в поединке. Это помогло прервать безвыигрышную серию, которая состояла из четырех матчей подряд. А сам Игорь попадает в нашу сборную тура.

Форвард: Олег Кожушко ("Кривбасс")

Это был суперматч для 78-го номера криворожан — два гола и помощь Задераке с открытием счета (нападающий не коснулся мяча с подачи вингера "Кривбасса", однако отвлек на себя Исенко). И, конечно же, Олег всюду открывался на передачи и не чурался идти в борьбу.

Главный тренер: Роман Григорчук ("Черноморец")

Неизвестно, как это удалось тренеру, однако Роман Григорчук приложил все усилия, чтобы деклассировать соперника еще в первом тайме. Игроки настроились на борьбу и выложились на все сто. Поэтому поздравляем Романа Иосифовича со вторым попаданием в нашу сборную тура!

Запасные: Клищук ("Кривбасс"), Путря ("Черноморец"), Смоляков ("Полесье"), Брагару ("Черноморец"), Степаненко ("Шахтер"), Кузык ("Черноморец"), Илич ("Кривбасс"), Задерака ("Кривбасс"), Буяльский ("Динамо"), Вакулко ("Кривбасс"), Квасница ("Рух")

Суперматч для Кожушко, мастерство Ярмоленко, рисковость Слюбыка. Символическая сборная 8-го тура УПЛ - изображение 1

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В статье: Андрей Ярмоленко сборная тура символическая сборная тура УПЛ Олег Кожушко Богдан Слюбик
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