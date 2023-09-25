Представители клубов УПЛ обсуждали создание "независимого пула комментаторов"

На недавней встрече представителей клубов УПЛ , которая состоялась на прошлой неделе, обсуждалось также и создание "независимого пула футбольных комментаторов". Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

В каком формате может существовать этот пул пока что неизвестно. Однако, Э по данным источника, очень многие руководители клубов недовольны какой-то якобы ангажированностью комментаторов.

Также Спиваковский сообщил, что владельцы клубов перед стартом сезона планируют передать телеправа одному общедоступному каналу.