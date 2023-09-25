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Представители клубов УПЛ обсуждали создание "независимого пула комментаторов"

Премьер-лига
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Правда, что это и как, пока что остается непонятным

Представители клубов УПЛ обсуждали создание "независимого пула комментаторов"

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Новина українською

На недавней встрече представителей клубов УПЛ, которая состоялась на прошлой неделе, обсуждалось также и создание "независимого пула футбольных комментаторов". Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

В каком формате может существовать этот пул пока что неизвестно. Однако, Э по данным источника, очень многие руководители клубов недовольны какой-то якобы ангажированностью комментаторов.

Также Спиваковский сообщил, что владельцы клубов перед стартом сезона планируют передать телеправа одному общедоступному каналу.

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В статье: Украинская Премьер-лига телепул
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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леонид Угринович
25.09.2023 в 20:54
Пул коментаторів це добре , а ось коли за кордоном можно буд е дивитись матчі українських команд про це ніхто не думає. Монополіст МЕГОГО чи ІГОГО дере гроші і все, а багато українців живуть за кордоном подумайте про них.
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terber (ternopil)
25.09.2023 в 21:10
а для чого думати про тих крис щоо зїбали з України?
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