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Представители клубов УПЛ обсуждали создание "независимого пула комментаторов"
Правда, что это и как, пока что остается непонятным
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На недавней встрече представителей клубов
В каком формате может существовать этот пул пока что неизвестно. Однако, Э по данным источника, очень многие руководители клубов недовольны какой-то якобы ангажированностью комментаторов.
Также Спиваковский сообщил, что владельцы клубов перед стартом сезона планируют передать телеправа одному общедоступному каналу.
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