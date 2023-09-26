Орест Кузик: Почти вся Одесса перешла на украинский язык

За время выступлений в одесском "Черноморце" Орест Кузык успел стать ключевым игроком. Сегодня без него сложно представить состав "моряков", в котором он действует достаточно продуктивно. В последнем из проведенных матчей – против "Александрии" 28-летнему полузащитнику удалось внести свой вклад в убедительную победу 5:1, забив один из мячей в ворота Никиты Шевченко.

– Если бы до матча в Александрии вам сказали, что "Черноморцу" удастся обыграть команду Руслана Ротаня с большим счетом, как бы среагировали? – первым делом интересуюсь у Кузыка.

– Конечно, никто такого не ожидал и даже не мог подумать, что будет такой счет и именно так сложится игра. Ведь все знают "Александрию" как хорошую и сильную команду, которая показывает хороший футбол. Все мы настраивались на трудную игру, хотя при этом стремились продемонстрировать свои лучшие качества. Однако повторюсь: никто перед матчем не ожидал, что будет такой итоговый результат.

– На что настраивал Роман Григорчук команду перед игрой?

- На каждый матч мы выходим с главной задачей – играть в присущем нам стиле, показывать содержательный футбол, придерживаться своей тактики и тех требований, которые запланировали на определенную игру. Так что никаких сверхособенных тактических схем или чего-то вроде этого не было. Мы должны были играть в свою игру.

– "Своя игра". Что вы вкладываете в это понятие?

- У каждого футболиста на поле есть определенные задачи и обязанности, которые он должен выполнять. У меня такая позиция, что нужно связывать игру защиты с атакующими действиями, стараться как можно скорее поставлять мяч от обороны в зону атаки.

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– Когда поняли, что победа у "Черноморца" в александрийском матче уже в кармане?

– Трудно сказать, ведь во время игры мы об этом не задумывались и не говорили. Знали, что есть девяносто минут матча и за это время нужно показать тот футбол, который от нас требует Роман Иосифович. Несмотря на счет, мы должны были соблюдать тренерскую установку с первой и до последней минуты игры.

- Когда в ворота "Александрии" в первые полчаса матча влетал один мяч за другим, не было ли ощущения вроде куража?

– Нет. Мы ведь прекрасно знали, какова "Александрия". Как и понимали, что один или два мяча по ходу матча каждый соперник может отыграть. Если мы смогли забить столько мячей, почему они не могут? Требовалось соблюдать концентрацию и выполнять план на игру. Лишь с финальным свистком можно было порадоваться и поблагодарить Бога, что мы выиграли и пополнили нашу турнирную работу тремя очками.

- С каждым туром заметно, что ваша команда становится все более сыгранной. Вы это тоже ощущаете?

- Футболисты любой команды, играющей не первый день вместе, с каждым сыгранным матчем начинают лучше понимать друг друга. Это совершенствуется на тренировках, на которых мы отрабатываем определенные схемы. Следовательно, и взаимопонимание растет.

- К требованиям Романа Григорчука за время пребывания в "Черноморце" успели привыкнуть?

– Кто-кто, а я точно успел, ведь в команде играю не первый год. Понятно, что за это время уже привык к требованиям главного тренера. Все, что он просит делать на поле, я отлично знаю.

- Чем бы объяснили бескомпромиссность "Черноморца" в нынешнем чемпионате?

– Даже не знаю. Скажу по этому поводу только то, что уже говорил выше: мы настраиваемся на победу в каждом поединке, а как складывается сама игра, это уже зависит как от нас, так и от команды-соперницы.

– Осенняя часть сезона пересекла экватор. После какого из трех проигранных матчей чувство досады было самым большим?

– (Ненадолго задумавшись). Проигрывать всегда неприятно, а чтобы выделить какую-то одну игру из проведенных, это непросто. Да и было бы неправильно. В каждой из них были допущены ошибки, которые нам не хотелось бы повторять. Поэтому за все матчи мне очень досадно, ведь не собирались проигрывать никому. С "Вересом" играли в меньшинстве, а с "Колосом" и "Ворсклой" были совсем разные игры.

– После победы над "Динамо" на пресс-конференции Роман Григорчук сказал, что этот матч является для него одним из самых ценных в тренерской карьере. А для вас?

- Обыгрывать такие команды, как киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", достаточно почетно и приятно, ведь обе являются настоящим брендом украинского футбола, они его гранды. Выигрыш у любого из них – это знаковые события в жизни каждого тренера и футболиста. Так что и для меня победа над "Динамо" была именно такой. Подобные успехи надолго откладываются в уме.

– Такие знаковые события в вашей футбольной карьере раньше уже случались?

– То же "Динамо" удавалось обыгрывать, когда я играл в черниговской "Десне". Да и отнимать очки у "Шахтера" получалось. А вообще в категорию знаковых у меня входит много особо запомнившихся матчей. В каждом клубе, в котором я играл, были такие хорошие периоды.

– Команда сейчас находится в лидирующей группе. Если дела пойдут так и дальше, то и о еврокубковом месте можно будет позаботиться…

– Мы не заглядываем далеко вперед, а живем от матча к матчу. На каждую игру у нас есть определенная установка, которую мы стараемся воплощать в максимальный результат. На сегодняшний же день мы благодарим Бога за ту позицию, на которой находимся. А что касается еврокубкового места, то еще рано об этом говорить, ведь осталось много игр. Мы готовимся к каждой из них, от тура к туру. А как будет в итоге – все покажет время. В конце сезона будем видеть, на какой позиции его закончим.

– С кем в команде дружите?

– Кого-то одного не выделишь. В "Черноморце" сейчас подобрался достаточно дружный коллектив. Со многими ребятами я раньше играл или знал их по выступлениям в командах-соперницах. Бывает, что мы собираемся в количестве пяти-шести человек – и отправляемся с базы в Совиньоне в центр города, чтобы посидеть в кафе, пообщаться. Это обычно бывает после тренировок, когда выпадает свободное время.

– В Одессе чувствуете себя комфортно?

– Конечно. Что касается "Черноморца", мне нравится тот футбол, в который команда играет. А если говорить о самом городе, то мне в нем тоже комфортно. Я живу на клубной базе, все под рукой. А вот семья сейчас во Львове. Дело в том, что 31 августа у меня родился ребенок, поэтому жена с ним вынуждена быть дома. В состоянии войны в Одессе, к сожалению, бывает громче, чем во Львове. Поэтому нет смысла ехать с маленьким ребенком ко мне, чтобы потом постоянно во время воздушных тревог спускаться в укрытие.

- Где прячетесь во время ракетно-дроновых обстрелов?

- У нас на базе есть укрытие – в подвале. Оно соответственно оборудовано, там все так, как должно быть. В нем даже можно спать.

– Уже приходилось?

– Наша клубная база находится в таком месте, где, слава Богу, ни разу (тьфу-тьфу) не было никаких "прилетов". Правда, бывало громко. Впрочем, так бывает и по всему городу.

– Какие места любите посещать, что в городе нравится?

- В Одессе много разных красивых мест. В частности, Потемкинская лестница, Оперный театр. Вот только из-за большого количества блокпостов в историческом центре города не все достопримечательности есть возможность увидеть. Туда не пускают. В Одессе можно прогуляться по набережной вдоль моря, выбраться в центр – чтобы пройтись по легендарной Дерибасовской. Вообще, в этом приморском городе всегда можно найти, чем себя занять. Скучно точно не будет.

- В вашей карьере были выступления за границей в одной из южных стран – на Кипре. С одесситами по своему темпераменту киприоты чем-то схожи?

– Я бы их не сравнивал. Хотя бы потому, что в Одессе общаешься на украинском, а на Кипре разговаривать приходилось на английском. Кстати, раньше одесситы в подавляющем большинстве использовали русский, однако в последнее время все очень изменилось. Теперь почти вся Одесса перешла на украинский язык. Куда бы ты ни зашел – в любой ресторан, кафе, супермаркет или на почту – все обращаются к тебе на украинском. Сразу же становится приятно слышно, это очень радует.

- В Черном море, расположенном неподалеку от клубной базы "Черноморца", часто купались?

– Честно говоря, еще ни разу не купался. Даже не скажу почему. Знаете, когда я играл на Кипре, то тоже жил у самого моря – метрах в пятидесяти от него. Однако за весь период пребывания в этой стране в Средиземном море купался всего два или три раза. Когда имеешь его возле себя, то не очень-то хочется идти купаться (улыбается). А когда у тебя нет моря, то думаешь: "Вот если бы жил у моря, то ходил бы каждый день купаться".

– Ближайшая игра у "Черноморца" на Кубок Украины с "Кривбассом". Чего ждете от этого поединка?

– Понятно, что игра будет нелегкой для каждого из соперников. Ведь "Кривбасс" – хорошая команда, в которой играют квалифицированные исполнители, а возглавляет их опытный тренер Юрий Вернидуб. Криворожцы демонстрируют содержательный футбол, поэтому я уверен, что игра получится очень интересной для болельщиков.