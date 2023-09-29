Зарождение гения. Как Шевченко начинал в Динамо

Андрей Шевченко по праву считается иконой украинского и мирового футбола. Множество регалий, среди которых "Золотой мяч", ряд культовых голов, захватывающих дух миллионов, участие на ЧМ-2006 и Евро-2012 – таким можно и нужно гордиться. Все это — итог кропотливой работы, жажда которой была привита и развита именно в киевском "Динамо".

В интервью Андрей Николаевич часто ссылается на Валерия Васильевича Лобановского — мэтр сыграл определяющую роль в становлении форварда и поднял его на уровень, достойный заинтересованности со стороны грандов. Однако подчеркнем, что Шева существовал и до возвращения Полковника в 1996-м — первые шаги вообще произошли под наблюдением другого тренера. Вспомним сезон 1994/95.

***

Из Шевченко будут люди – это понимали все. Паренек нравился в резерве — на протяжении 55-ти поединков отметился 21 точным выстрелом. Отдельный момент – выступление "Динамо-2" в национальном кубке, где также были зафиксированы отличные показатели. В сентябре 1994-го молодежка на разных стадиях пересеклась с "Нивой" Мироновка (2:1), крапивнической "Звездой" (1:0) и "Днепром" (3:1) — Андрей поочередно забил, а Николай Медин пропустил дважды.

Еще раз: такие опытные исполнители, как Виктор Скрипник, Дмитрий Яковенко и Олег Таран, возглавляемые Николаем Павловым, не справились со вчерашним школьником. "Однажды на Кубок Украины мы играли против "Днепра" (не с дублем, а клубом, боровшимся за титул в Высшей лиге) и победили 3:1. Я сделал дубль”, - вспомнил наш герой на страницах автобиографии.

Несмотря на то, что в ноябрьском матче нападающий снова не оставил поле без гола, "сине-бело-голубые" перевернули общую ситуацию – ответили счетом 4:1 (за дело взялся Сергей Коновалов). В то же время, если сюда приплюсовать еще одно результативное действие, сделанное против запорожского "Торпедо" уже с первой командой, то Шева в таком раннем возрасте сразу стал лучшим бомбардиром соревнования. Впечатляюще.

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Быстрые ноги, светлая голова, отличное видение поля – примечательные черты, чтобы на них реагировать с полной серьезностью. У нас достаточно людей, которые не любят стиль Йожефа Сабо, однако отдают должное его селекционному обонянию — в конце концов, специалист подтянул к основе не только Шевченко, но и раньше Александра Шовковского с Владиславом Ващуком.

“Взгляд тренера первой команды начал останавливаться на мне – в 1993-м в Киев приехал Йожеф Сабо. Именно благодаря ему, вскоре после того, как ему доверили тренерский мостик, я впервые узнал вкус игры за взрослую команду: на сборах за границей, в Норвегии. Я отнесся к этому как к налаживанию связей с высшими эшелонами. Я мгновенно заметил, что игроки совсем другие, против которых я привык играть: более быстрые, более подготовленные, были наделены одной высококлассной чертой — они умели принимать решения за долю секунды. Я хватался за каждый случай, говорил мало, но многое наблюдал. Физически уставал, но усталость выдерживал хорошо, мне нравилось впитывать совершенно отличную культуру в работе. Она не тяготела надо мной — она меня заряжала. А когда это отступление подошло к концу, я снова вернулся в состав второй команды, продолжив забивать за нее голы”, — рассказал Андрей о требованиях и постепенной адаптации.

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Столичный коллектив стоял на пороге перемен и нуждался в новых именах. Григорий Суркис воспользовался финансовыми неурядицами, возникшими в "Днепре" — как следствие, появился Дмитрий Михайленко, затем последовали Сергей Беженарь, Юрий Максимов, Евгений Похлебаев и вышеупомянутый Коновалов.

Сабо стремился встряхнуть ростер, особенно атакующее звено. Михаил Джишкариани не оправдал ожидания (5 голов), Скаченко – тоже (4), Коновалов только "раскачивался" (6). Старался Ребров (10), на острие председательствовал Виктор Леоненко (20), но к нему всегда возникали вопросы (в 1997-м их окончательно снял Лобановский).

Понятно, что таких ресурсов хватило бы на Высшую лигу (на финише "бело-синие" опередили одесский "Черноморец" на 10 пунктов), однако в Киеве надеялись на что-то большее. Если еще заглянуть вперед, то ничего путного не получилось – в ЛЧ "Динамо" оказалось в квартете с московским "Спартаком", мюнхенской "Баварией" и "Пари Сен-Жермен", не выдержало давления и удовлетворилось досадной четвертой ступенькой.

Впрочем, для Шевченко этот период был прорывным — Йожеф Йожефович дал воспитаннику ценную практику, и тот быстро убедил, что действительно имеет огромный потенциал. Колокольчиком послужил вызов на поединок с французами — второго ноября юноша наблюдал за действиями Джорджа Веа, Алена Роша и остальных звезд, и, несмотря на поражение 0:1, испытал восхищение.

“Резкий поворот событий произошел в конце 1994-го, когда я начал получать опыт с первой командой и такого опыта стало больше. В моем календаре счастья один за другим выстроилось множество важных дней. Второго ноября Сабо вызвал меня на выездную игру против "Пари Сен-Жермен": для меня это было что-то невероятно новое, и именно так я переживал это событие: меня наполняли безмерность эмоций, которые обычно приносят с собой безгранично вожделенный и одновременно такой неизведанный миг. Я смотрел матч с трибун, но я чувствовал себя так, словно играл на поле: это было безумие, я официально находился в составе команды, играющей в одном из самых важных европейских турниров. Вдруг охватило лигочемпионовское волнение, которое так никогда и не прошло. Почти два месяца назад мне исполнилось восемнадцать”.

А дальше посыпался один дебют за другим: 35 минут в борьбе с "Шахтером" (3:1), мяч против хорошо изученного "Днепра" (4:2, причем все шесть результативных ударов залетели еще до перерыва), "Спартака" (0 :1) и "Баварии" (1:4), где Свен Шойер поймал бабочку в конце первого тайма. От такого можно запросто очуметь, растеряться, испугаться или поймать звезду, но нет — Шевченко отдавал себе отчет в том, что его ждет.

“Пятого ноября состоялся мой дебют за “Динамо” в Кубке Украины на стадии 1/16-й против “Газовика” Комарне. Восьмого ноября я вышел впервые в чемпионате, в Донецке, против "Шахтера". Начав игру на скамейке запасных, вышел по указанию тренера на 54-й минуте, заменив Михеила Джишкариани. Я не очень волновался, ведь в моей голове сновала мысль, что рано или поздно я выйду в чемпионате. Знал, что так будет. А 23-го ноября в Москве против "Спартака" я сыграл свои первые минуты в Лиге чемпионов. Первого декабря забил первый гол в чемпионате против "Днепра". А седьмого декабря забил свой первый мяч уже в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии", которую тренировал Джованни Трапаттони".

Еще одно удовольствие — сборная Украины. "Сине-желтые" провалили квалификацию Евро-1996 (четвертая строчка в соперничестве с Эстонией, Словенией, Литвой, Италией и Хорватией), но для Андрея привлечение на матчи с "клетчатыми" и "скуадрой адзуррой" запомнилось на всю дальнейшую жизнь. Еще бы – его опекал сам Паоло Мальдини, давний кумир и будущий товарищ.

"25-го марта 1995-го года, во время отборочного турнира к чемпионату Европы, я дебютировал в главной национальной сборной в Загребе против Хорватии. А через четыре дня судьба послала мне еще один знак. Я играл против Паоло Мальдини; лицом к лицу, нога в ногу. Мое второе появление в составе сборной пришлось на киевскую встречу против Италии под руководством Аригго Сакки”.

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В декабре 1994-го года Сабо ушел. Сегодня специалист многое вспоминает о прошлом и добавляет — он повлиял на то, чтобы уберечь Шевченко от всяческих соблазнов, способных испортить карьеру. Это так, но еще тогда футболист поймал себя на мысли, что Йожеф Йожефович "ругал прямо в лицо" и "увлекался слышимым моментом". Примечательно, что тренер поплатился за собственную импульсивность еще и в середине нулевых.

Приход Владимира Онищенко и Николая Павлова, который для Шевы "воплощал образ чистого человека, наделенного здоровыми принципами", придали гибкость и позволили выдохнуть (по крайней мере, до июля 1995-го Суркис в очередной раз назначил Сабо). "Динамо" рано попрощалось с Лигой чемпионов, в четвертьфинале кубка Украины уступило симферопольской "Таврии" и прогнозировано, даже обыденно выиграло элитный дивизион.

Если подытожить, то в розыгрыше 1994/95 Андрей принял участие в 23-х матчах и записал в актив три мяча. Мало? Даже современники тех событий с нескрываемым оптимизмом оценивали перспективы воспитанника "бело-синих", и их прогнозы уже вскоре оправдались — например, кампанию 1995/96 Шевченко закончил с 19-ю голами. Фундамент величия был заложен, дальше удар по удару, турнир по турниру, трофей по трофею. Планка, до которой пока дотянуться абсолютно невозможно.

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