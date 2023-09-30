Валерий Кривенцов: Мы должны были побеждать Черноморец

На пресс-конференции после матча 9-го тура УПЛ "Черноморец" - "Заря" и.о.главного тренера луганчан Валерий Кривенцов прокомментировал игру и ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол.

- Сегодня встречались с одним из лидеров нашего чемпионата, - начал Кривенцов. - По разным нюансам мы находимся не на том месте, на котором должна быть "Заря", поэтому готовились к игре очень серьезно и ехали в Одессу, чтобы победить. Знаем, что футбол в этом городе любят, многие очень хорошо в нем разбираются. Думаю, что игра нашей команды понравилась. Меня спросили после матча, справедливым ли результатом является ничья? Я сказал "нет", так как мы должны были сегодня выигрывать.

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- Что, на ваш взгляд, помешало этого добиться?

- Реализация моментов. Их у нас сегодня было много.

- Хотелось бы уточнить насчет вашего нынешнего статуса в "Заре". Насколько известно, вы на данный момент являетесь исполняющим обязанности главного тренера. Эта роль предусматривает определенный срок?

- Это произошло после того, як закончилось сотрудничество с предыдущим тренером (сербом Ненадом Лалатовичем – прим. ред.). Данный вопрос – к руководству клуба.