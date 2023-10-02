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Капитан Кривбасса отказался комментировать назначенный в ворота его команды пенальти

Премьер-лига
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(1 голосов)

Дмитрий Хомченовский – о матче с Рухом

Капитан Кривбасса отказался комментировать назначенный в ворота его команды пенальти

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса", капитан команды Дмитрий Хомченовский проанализировал домашний матч 9 тура УПЛ против львовского "Руха" 1:3.

– Дмитрий, что не удалось сегодня вашей команде?

- Эмоции, конечно, негативные, потому что считаю, что мы виноваты в таком результате. Забили гол, после чего нужно еще добавлять. В начале второго тайма точно имели классные моменты забивать второй, третий и закрывать игру. Реализация подвела, а соперник переломил ход матча – забил один, второй, а затем и третий. После чего уже было трудно что-то изменить за оставшееся до конца матча время.

- Что касается назначения абсурдного пенальти в ваши ворота, который сломал в итоге игру… Как это прокомментируешь?

– Пошла контратака соперника. Был ли пенальти… Не наше дело это комментировать. Надо смотреть на свою игру, прибавлять и в подобных матчах победу больше не отпускать.

- Чувствовалась ли усталость, ведь "Кривбасс" провел третий матч за неделю?

- Где-то усталость есть, ведь играли через два дня на третий. В первом тайме сразу не вошли в игру. Не смотря даже на этот фактор, такие матчи нужно выигрывать. Да, сейчас все по-особому настраиваются на лидеров. Что ж, "Рух" нас изучил и моментами не давал нам демонстрировать свой футбол.

- Какое настроение в команде, какие мысли?

– Это футбол. Мы выигрываем, проигрываем, к сожалению. После неудач нужно ставить сильнее и затем ставить путь побед.

Напомним, что ранее тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб назвал пенальти в ворота его команды неправомерным.

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В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (2)
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Vo-One8
02.10.2023 в 10:14
"Абурдний пенальті , який зламав гру...")) Ахахаха. Посміхнуло. А у ворота Руха типу чистий 100% пенальті??? Навчіться грати. А насамперед достойно програвати. Підстави призначати пенальті у ваші ворота були. І рішення арбітрів цілком закономірне. Тим паче, що і по самій грі ви програли львівянам вчисту. Особливо 2-й тайм.
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vgolovan (полтава)
02.10.2023 в 09:07
при-дурки повиправляйте помилки в тексті
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