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Капитан Кривбасса отказался комментировать назначенный в ворота его команды пенальти
Дмитрий Хомченовский – о матче с Рухом
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник криворожского "Кривбасса", капитан команды Дмитрий Хомченовский проанализировал домашний матч 9 тура УПЛ против львовского "Руха" 1:3.
– Дмитрий, что не удалось сегодня вашей команде?
- Эмоции, конечно, негативные, потому что считаю, что мы виноваты в таком результате. Забили гол, после чего нужно еще добавлять. В начале второго тайма точно имели классные моменты забивать второй, третий и закрывать игру. Реализация подвела, а соперник переломил ход матча – забил один, второй, а затем и третий. После чего уже было трудно что-то изменить за оставшееся до конца матча время.
- Что касается назначения абсурдного пенальти в ваши ворота, который сломал в итоге игру… Как это прокомментируешь?
– Пошла контратака соперника. Был ли пенальти… Не наше дело это комментировать. Надо смотреть на свою игру, прибавлять и в подобных матчах победу больше не отпускать.
- Чувствовалась ли усталость, ведь "Кривбасс" провел третий матч за неделю?
- Где-то усталость есть, ведь играли через два дня на третий. В первом тайме сразу не вошли в игру. Не смотря даже на этот фактор, такие матчи нужно выигрывать. Да, сейчас все по-особому настраиваются на лидеров. Что ж, "Рух" нас изучил и моментами не давал нам демонстрировать свой футбол.
- Какое настроение в команде, какие мысли?
– Это футбол. Мы выигрываем, проигрываем, к сожалению. После неудач нужно ставить сильнее и затем ставить путь побед.
Напомним, что ранее тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб назвал пенальти в ворота его команды неправомерным.
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