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Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1
Гости взяли свое
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В борьбе аутсайдеров – своя атмосфера. Конечно, всем нужны очки, но когда в одном противостоянии сходятся два бойца за выживание, цена этих очков еще больше растет. Так было накануне в Минае. Не на жизнь, а на смерть. Вернее, за выживание. Потому и было столько напряжения, а после матча – еще и нарекания и скандалы. Все самые интересные моменты попытался зафиксировать фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Ко вниманию читателей – лучшие фотографии из матча "Минай" - "Оболонь".
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