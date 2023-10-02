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Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Гости взяли свое

Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В борьбе аутсайдеров – своя атмосфера. Конечно, всем нужны очки, но когда в одном противостоянии сходятся два бойца за выживание, цена этих очков еще больше растет. Так было накануне в Минае. Не на жизнь, а на смерть. Вернее, за выживание. Потому и было столько напряжения, а после матча – еще и нарекания и скандалы. Все самые интересные моменты попытался зафиксировать фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Ко вниманию читателей – лучшие фотографии из матча "Минай" - "Оболонь".

Фотогалерея

Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 1Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 2Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 3Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 4Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 5Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 6Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 7Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 8Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 9Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 10Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 11Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 12Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 13Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 1Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 2Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 3Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 4Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 5Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 6Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 7Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 8Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 9Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 10Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 11Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 12Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 13Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 1Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 2Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 3Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 4Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 5Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 6Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 7Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 8Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 9Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 10Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 11Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 12Не на жизнь. Фоторепортаж с матча Минай - Оболонь 0:1 - фото 13
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В статье: Оболонь (Киев) фото ФК Минай
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