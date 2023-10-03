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Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо, Шапаренко приступил к индивидуальным занятиям
Официальная информация от киевского клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Главный врач первой команды "
"Константин Вивчаренко уже вернулся в общую группу, тренируется без ограничений и готовится к следующему матчу команды против "Полесья".
Николай Шапаренко начал следующий этап восстановления и уже занимается по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке. Мы не ждем его возвращения в общую тренировочную группу к международной паузе.
У Владислава Супряги процесс восстановления продолжается, Владислав набирает обороты и уже занимается с юношеской командой. Но о возвращении к полноценным тренировкам в общей группе первой команды речь пока не идет. Сроки полного восстановления и возвращения Супряги в тренировочный процесс пока объявлять рано", - сказал Шморгун.
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