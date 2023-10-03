Вивчаренко вернулся в общую группу Динамо, Шапаренко приступил к индивидуальным занятиям

Главный врач первой команды " Динамо " Андрей Шморгун прокомментировал ситуацию с травмированными игроками.

"Константин Вивчаренко уже вернулся в общую группу, тренируется без ограничений и готовится к следующему матчу команды против "Полесья".

Николай Шапаренко начал следующий этап восстановления и уже занимается по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке. Мы не ждем его возвращения в общую тренировочную группу к международной паузе.

У Владислава Супряги процесс восстановления продолжается, Владислав набирает обороты и уже занимается с юношеской командой. Но о возвращении к полноценным тренировкам в общей группе первой команды речь пока не идет. Сроки полного восстановления и возвращения Супряги в тренировочный процесс пока объявлять рано", - сказал Шморгун.