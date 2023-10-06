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Экс-горняк Лукас Тейлор находится в составе Полесья. ФОТО

Премьер-лига
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Официально клуб о подписании пока не объявлял

Экс-горняк Лукас Тейлор находится в составе Полесья. ФОТО

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Новина українською

Бразильский защитник Лукас Тейлор, который известен украинскому болельщику по выступлениям за "Днепр-1" и "Шахтер", стал (или станет в ближайшее время) игроком "Полесья".

28-летний игрок был замечен в амуниции житомирского клуба на матче 10-го тура УПЛ с "Динамо", хотя он и не состоял в заявке клуба. Также Тейлора пока нет в заявке "Полесья" на сайте УПЛ.

Напомним, что прошлый сезоне бразилец провел в "Шахтере" в аренде из греческого ПАОКа, провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 асисст. По итогам арендного соглашения "горняки" были обязаны выкупить бразильца, однако после ухода Игоря Йовичевича он стал не нужен клубу.

Ранее сообщалось, что бразилец присоединится к "Полесью" на правах свободного агента, подписав полноценный контракт.

Экс-горняк Лукас Тейлор находится в составе Полесья. ФОТО - изображение 1Экс-горняк Лукас Тейлор находится в составе Полесья. ФОТО - изображение 2
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В статье: Полесье (Житомир) Лукас Тейлор
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