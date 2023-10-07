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Форвард Днепра-1 Филиппов: Очень ждал этого гола

Премьер-лига
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Первый забитый мяч Александра за клуб

Форвард Днепра-1 Филиппов: Очень ждал этого гола

Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"

Новина українською

Форвард Александр Филиппов отметился первым забитым мячом в составе "Днепр-1" в победном поединке против "Вереса" со счетом 2:0. После матча нападающий дал интервью:

"Этот гол был очень важен и для меня, и для команды, потому что забили в начале матча, после чего уже легче было искать возможности для взятия ворот. Главное, что помог команде и порадовал себя. Гол был очень важный. Долго ждал этот гол и не буду лукавить, что он мне был нужен. Считаю, что дальше будет лучше."

Также форвард поделился мыслями относительно игры команды и главного тренера:

"Мы начали агрессивнее действовать на чужой половине поля, стараемся создавать моменты, выше играть, комбинировать в центре поля и искать возможности на флангах для взятия ворот. Если тренер хорошо отзывается о моей игре - это хорошо, а моя главная цель - это помогать команде. Если сегодня помог голом и какими-то другими действиями, то для меня это очень важно."

Александр Филиппов вернулся в Украину, после того, как покинул "Десну" в 2020-м году. За время отсутствия он сыграл за бельгийский "Сент-Трюйден" и латвийскую "Ригу".

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В статье: Верес (Ровно) Александр Филиппов СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1.com.ua

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