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Капитан Полесья: Сейчас турнирная таблица мне не очень интересна
Впереди еще куча матчей
polissyafc.com
Капитан "
– "Полесье" в турнирной таблице идет вторым. Скажите честно, думаете о топ-3 или зоне еврокубков?
– Я не смотрю в турнирную таблицу , сейчас мне это не очень интересно, потому что я знаю, что впереди еще достаточно большой отрезок времени и куча матчей. Все еще может измениться. Посмотрю на турнирную таблицу уже зимой, когда уйду в отпуск. В УПЛ сейчас невероятная интрига и интересный чемпионат, каждая команда может потерять очки с кем-либо.
– Если не считать "Полесья", кто вам сейчас больше всего нравится по игре из команд УПЛ, кого вы видите главным фаворитом в борьбе за чемпионство?
– "Динамо" и "Шахтер" – это наши гранды. Сейчас нравится, как играет "Черноморец". Хороший ход набрал "Кривбасс". "Рух" неплохо выступает, "Днепр-1" просыпается. Я думаю, что каждая команда из верхней восьмерки способна побороться за чемпионство. В этом чемпионате никому не будет легко чего-то достичь.
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