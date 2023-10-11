Капитан Полесья: Сейчас турнирная таблица мне не очень интересна

Капитан " Полесья " Артем Козак высказался о ситуации в турнирной таблице в контексте борьбы за еврокубки.

– "Полесье" в турнирной таблице идет вторым. Скажите честно, думаете о топ-3 или зоне еврокубков?

– Я не смотрю в турнирную таблицу , сейчас мне это не очень интересно, потому что я знаю, что впереди еще достаточно большой отрезок времени и куча матчей. Все еще может измениться. Посмотрю на турнирную таблицу уже зимой, когда уйду в отпуск. В УПЛ сейчас невероятная интрига и интересный чемпионат, каждая команда может потерять очки с кем-либо.

– Если не считать "Полесья", кто вам сейчас больше всего нравится по игре из команд УПЛ, кого вы видите главным фаворитом в борьбе за чемпионство?

– "Динамо" и "Шахтер" – это наши гранды. Сейчас нравится, как играет "Черноморец". Хороший ход набрал "Кривбасс". "Рух" неплохо выступает, "Днепр-1" просыпается. Я думаю, что каждая команда из верхней восьмерки способна побороться за чемпионство. В этом чемпионате никому не будет легко чего-то достичь.