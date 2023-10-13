Вантух: Нам неприятно видеть Зарю так низко в таблице

Защитник "Зари" Роман Вантух прокомментировал ход игры с "Мариуполем" (1:0) в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, а также оценил выступление команды в первой части чемпионата Украины.

— Роман, поздравляю с выходом в четвертьфинал Кубка Украины. С ФСК "Мариуполь" было сложно играть?

— Мы знали, что будем непросто играть в этом поединке. "Мариуполь" играл против бронзового призера чемпионата Украины, и им не было, что терять. Мотивация у хозяев зашкаливала. Мы и не рассчитывали, что будет легко. Мы хотели победить более уверенно. "Мариуполь" навязал нам борьбу и создал несколько хороших голевых моментов у наших ворот.

— Эта встреча шла до первого забитого мяча?

— Мы хотели добиться более уверенной победы, но, получилось, как получилось. Мы еще ищем свою игру. Мы будем играть лучше.

— Две победы подряд для "Зари" позволяют теперь играть увереннее?

— Всегда говорят – игра забудется, а результат останется. Пока мы не довольны качеством нашей игры.

— Вероятно, это произошло из-за большой ротации?

— Я не могу сказать, что у нас большая разница в классе игроков, кто выходит в основном составе, и, кто находится на скамейке запасных. Все ребята мотивированы и хотят показать вой максимум. Кто выходит на футбольное поле хочет показать свой лучший уровень мастерства. Ротация не повлияла на уровень нашей игры. Пока, мы не можем показать на 100% свои максимум, о чем мы договариваемся. Нам необходимо время.

— Мы смотрим в турнирную таблицу и видим "Зарю" на 14-м месте в УПЛ. Такого не было, наверное, лет 10. С чем ты это связываешь?

— Конечно, мы тоже смотрим в турнирную таблицу. Нам неприятно там видеть "Зарю" так низко. Мы хотим выигрывать в каждой игре. Перед сезоном нам ставили максимальные задачи. Как минимум, повторить прошлогодний результат. Пока мы внизу таблицы, но мы не опускаем голову. Думаю, что мы поймаем свою игру. Качество футболистов "Зари" очень хорошее – осталось только найти свою игру, - сказал Вантух.