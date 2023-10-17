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Воробей: Поверьте, Судаков переплюнет и Зинченко и Мудрика

Премьер-лига
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Оптимистические прогнозы от легенды горняков

Воробей: Поверьте, Судаков переплюнет и Зинченко и Мудрика

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей обрисовал оптимистические перспективы хавбека команды Георгия Судакова.

"Судаков – это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – те, кто играет на пианино, и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины.

Если будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы.

К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А", – сказал Воробей.

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В статье: Андрей Воробей Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
sport-express.ua

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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
17.10.2023 в 22:09
Свого часу Луческу обіцяв, що Коваленко переплюне Блохіна (хоча і незрозуміло, чому саме Блохіна, це різні за амплуа гравці). І де той Коваленко наразі?
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