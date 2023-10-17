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Воробей: Поверьте, Судаков переплюнет и Зинченко и Мудрика
Оптимистические прогнозы от легенды горняков
фото - Оксана Васильєва
Экс-форвард "
"Судаков – это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – те, кто играет на пианино, и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины.
Если будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы.
К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А", – сказал Воробей.
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