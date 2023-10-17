Воробей: Поверьте, Судаков переплюнет и Зинченко и Мудрика

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей обрисовал оптимистические перспективы хавбека команды Георгия Судакова.

"Судаков – это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – те, кто играет на пианино, и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины.

Если будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы.

К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А", – сказал Воробей.