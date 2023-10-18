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"Три минуты, кто не будет бегать - я меняю сразу", - Срна выступил с мотивационной речью перед игроками Шахтера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Дарио провел свою первую тренировку в Шахтере

"Три минуты, кто не будет бегать - я меняю сразу", - Срна выступил с мотивационной речью перед игроками Шахтера

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Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срна выступил с мотивационной речью перед игроками команды перед первой тренировкой под его руководством.

"Сегодня хочу сказать, что я не Гвардиола. Знаю, что вам хочу и могу дать, и дам. Это верность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только тот, кто любит, уважает и готов биться за эту футболку. Я вас уверяю.

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Три минуты, кто не будет бегать – я меняю сразу. Я не буду меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой, какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что "Шахтер" – это "Шахтер". И если кто-нибудь не будет подходить, не будет доволен — я буду принимать решение.

Пока я здесь, я буду принимать решение. Надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил сообщения всем, и с сегодняшнего дня начнем работать", – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.10.2023 в 21:21
Он воно що. Проблема була в тому, що не бігали. Справу розкрито, всім суперникам кабздець.
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Gican85 (Киев)
18.10.2023 в 21:16
Вот такая хитрая итальянская тактика
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