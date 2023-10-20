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Виталий Вернидуб: Ориентиром для меня является Буде-Глимт, против которого мы играли с Зарей

Премьер-лига
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Помощник главного тренера "Кривбасса" рассказал, к кому хотел бы попасть на стажировку

Виталий Вернидуб: Ориентиром для меня является Буде-Глимт, против которого мы играли с Зарей

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Помощник главного тренера "Кривбасса" Виталий Вернидуб рассказал, к кому из тренеров он хотел бы попасть на стажировку.

"Смотрю много футбола, наблюдаю, анализирую. Может, это кому-то будет смешно, но ориентиром для меня является "Буде-Глимт", против которого мы играли с "Зарей". Мне очень пришелся по душе их футбол – как они играют и как формируют команду. Из года в год они показывают хорошие результаты в таком не слабом, по моему мнению, чемпионате.

Многие считают, что чемпионат Норвегии не очень силен, но я другого мнения. Это хорошая команда, и у них очень сильный тренер (Кьетиль Кнутсен – прим.). Дай Бог, когда война закончится и все будет нормально, я хотел бы поехать и посмотреть на работу этого тренера.

Не знаю, будет ли он еще в команде на тот момент, но хотел бы с ним познакомиться и пройти у него стажировку. Надо постоянно чему-то учиться", – сказал Вернидуб.

"Заря" играла против "Буде-Глимта" в рамках группового этапа Лиги конференций сезона 2021/22 (1:3, 1:1).

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Будё-Глимт
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Источник:
Tribuna.com

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