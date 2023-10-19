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Защитник Металлиста 1925: Не знаю в чем сила Кривбасса, но нельзя игнорировать то, что они идут на первом месте
В пятницу харьковчане сыграют с лидером чемпионата
metalist1925.com
Защитник "
– Что можешь сказать о "Кривбассе"? В чем его сила? Что нам сделать, чтобы победить их?
- Я не знаю в чем сила "Кривбасса", но нельзя игнорировать то, что команда находится на первом месте. Я думаю, что там хороший коллектив. Зная главного тренера, пожалуй, там команда, которая выходит и сражается за каждый мяч на футбольном поле Я думаю, что за счет того, что они бьются, пытаются выиграть все единоборства, за счет этого они и достигают результата.
- Как нужно сыграть "Металлисту 1925", что нужно сделать на поле, чтобы одержать победу над "Кривбассом"?
- Я думаю, что нужно обратить внимание на то, что команда-соперник играет агрессивно почти во всех фазах игры, они где-то хаотично двигают в атаке, путают защитников и полузащитников. Но надо, пожалуй, где-то там сыграть один в один, до конца момента, чтобы они не создавали больших проблем. Да, команда агрессивна, они очень смело играют и, я думаю, что будет сложный матч для нас.
- Как ты считаешь, есть ли у команды страх, все же лидеры турнирной таблицы?
– Я не думаю, что есть у кого-то страх. Мы уважаем каждого соперника. Да, ты не можешь игнорировать, что соперник находится на первом месте, надо подумать почему они там. Наверное, у них есть какие-то ресурсы, за счет которых они там находятся. Мы уважаем каждую команду, но иногда бывает так, что с командой, которая находится на вершине турнирной таблицы, легче играть, чем с аутсайдером, потому что где-то у тебя будет недостаточый настрой. То есть, думаю, все должно быть нормально. Если ребята все подойдут в хорошем настроении, будут сосредоточены, будут одним коллективом, тогда я думаю, что все будет нормально.
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