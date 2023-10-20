"Кто, что, как..." Тренер Хайдука Иван Леко ответил на вопрос об интересе Шахтера

Главный тренер "Хайдука" Иван Леко перед матчем чемпионата с "Осиеком" ответил на вопрос журналиста по поводу слухов о его возможном назначении в " Шахтер ".

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"Я приехал сюда на игру "Хайдук" – "Осиек". Я в клубе телом и душой. Это знают все вокруг. Кто, что, как – это пустая трата времени и энергии", – сказал Леко.

Напомним, что по данным Виктора Вацко, в шорт-листе "горняков" на пост главного тренера находятся исключительно европейские специалисты. Однако какой-либо конкретики в переговорах пока что нет.