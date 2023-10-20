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"Кто, что, как..." Тренер Хайдука Иван Леко ответил на вопрос об интересе Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что никакой конкретики

"Кто, что, как..." Тренер Хайдука Иван Леко ответил на вопрос об интересе Шахтера

dalmatinskiportal.hr

Новина українською

Главный тренер "Хайдука" Иван Леко перед матчем чемпионата с "Осиеком" ответил на вопрос журналиста по поводу слухов о его возможном назначении в "Шахтер".

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"Я приехал сюда на игру "Хайдук" – "Осиек". Я в клубе телом и душой. Это знают все вокруг.

Кто, что, как – это пустая трата времени и энергии", – сказал Леко.

Напомним, что по данным Виктора Вацко, в шорт-листе "горняков" на пост главного тренера находятся исключительно европейские специалисты. Однако какой-либо конкретики в переговорах пока что нет.

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В статье: Хайдук (Сплит) Шахтер (Донецк) Иван Леко
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Источник:
dalmatinskiportal

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Комментарии (1)
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LiveDK (Kyiv)
20.10.2023 в 23:36
Шахтар вже розвалив Дніпро-1, Зорю, а тепер вже до західних клубів лізе? Там швидко відповідь дадуть таким Г...
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