Полузащитник ЛНЗ – о матче с Шахтером: Я думаю, что обыграть можно любого

Полузащитник черкасского ЛНЗ Владислав Наумец рассказал, как команда провела международную паузу и готова ли она к матчу против "Шахтера":

“ – Влад, как провел паузу, связанную с матчами сборных? Смотрел ли какие-нибудь матчи отбора на Евро-2024?

– Относительно нашей сборной – смотрел все матчи. Если же говорить о том, как мы командой проводили этот период времени, то провели два спарринга с “Черноморцем”: с U-19 и первой командой. Работали в режиме двукратных тренировок, поэтому могу резюмировать, что этой паузой воспользовались достаточно продуктивно, набрали кондиции. Буквально сегодня провели двустороннюю игру с командой U-19.

– Как вы сработались с Олегом Дулубом? Что изменилось в команде, в частности, в быту?

– Среди игровых аспектов: пробуем новую тактику, но в основном, строим игру через контратаки, больше акцентируем внимание на обороне. Стараемся играть компактно и агрессивно. Относительно быта мы собираемся раньше, чтобы команда больше времени проводила вместе, стало больше каких-то совместных мероприятий.

– Завтра вам играть против "Шахтера", получившего нового главного тренера. Факт радикальных перемен на тренерском мостике горняков сыграет вам на руку?

– Честно говоря, не знаю. Поскольку Дарио Срна – очень опытный футболист, он знает, какие слова сказать ребятам, как настроить. Нам же тоже не нужно дополнительной мотивации, потому что "Шахтер" – действующий чемпион Украины, хочется также их обыграть. В этом чемпионате такая тенденция, что все могут друг друга обыграть, потому я верю в то, что мы сможем взять очки.

– У "Шахтера" в этом сезоне с левого фланга в обороне преимущественно действует Иракли Азарову. Как ты оценил бы этого парня? Что скажешь о его качествах?

– Очень качественный защитник, технический и резкий. Видел много игр, скажу, что качественное подписание, хороший игрок.

– Знаешь ли ты, как с ним справиться завтра?

– Я думаю, что обыграть можно любого. Важно смотреть не на то, кто против тебя играет, а кто рядом.

– По твоим ощущениям, текущий чемпионат стал сильнее предыдущего?

– Я бы сказал так, что нет каких-либо фаворитов в текущем чемпионате. Выходит так, что все плюс-минус играют на равных. И каждый матч непредсказуем, можно брать 3 очка даже в противостояниях с самыми большими грандами”, - сказал Наумец.