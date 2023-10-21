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Максим Задерака рассказал о гостевой победе Кривбасса

Премьер-лига
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Максим Задерака поделился своими эмоциями от дубля в ворота Металлиста 1925

Максим Задерака рассказал о гостевой победе Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака, который оформил дубль в матче против "Металлиста 1925", рассказал о своих эмоциях:

Впечатления от матча хорошие, ведь команда выиграла по делу. Тяжелый соперник, тяжелый матч. Самое главное не то, что я забил дважды, а то, что эти голы принесли "Кривбассу" пользу в виде победы и трех очков. А забитые мячи - это уже такой бонус для меня.

Криворожский полузащитник также поделился, какие наставления давал тренер:

Тренерский штаб просил выходить в атаки через короткий и средний пас. Мы всю неделю наигрывали тактику, как проходить оборону соперника. Многое сегодня нам удавалось. Будет разбор этого матча, посмотрим, ведь были в ошибки.

На данный момент Максим Задерака занимает первое место в бомбардирском рейтинге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
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Источник:
ФК Кривбас

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