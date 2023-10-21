Максим Задерака рассказал о гостевой победе Кривбасса

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака, который оформил дубль в матче против "Металлиста 1925", рассказал о своих эмоциях:

Впечатления от матча хорошие, ведь команда выиграла по делу. Тяжелый соперник, тяжелый матч. Самое главное не то, что я забил дважды, а то, что эти голы принесли "Кривбассу" пользу в виде победы и трех очков. А забитые мячи - это уже такой бонус для меня.

Криворожский полузащитник также поделился, какие наставления давал тренер: