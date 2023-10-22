Уверенное качество дерзкого дебютанта. Ворскла - Полесье 0:3

После паузы на матчи сборных УПЛ вернулась с 11-м туром, в рамках которого "Ворскла" принимала "Полесье".

Полтавчане после проваленного старта сезона, кажется, начали приходить в норму – команда не проигрывает в трех матчах подряд, а в предпоследнем туре команда Скрипника даже грохнула на выезде "Шахтер". Тем более что волей календаря это первая за месяц игра "Ворсклы" на домашнем стадионе.

То, как уверенно "Полесье" стартовало в чемпионате, все мы знаем. По итогам прошлого тура после невроятной победы над "Динамо", да еще и в меньшинстве, команда Калитвинцева оказалась на втором месте в таблице, пропустив вперед только "Кривбасс". И при этом "волки" явно не собираются останавливаться, подтвердив амбиции недавним подписанием хорошо известного украинским болельщикам по "Днепру-1" и "Шахтеру" Лукаса Тейлора и голкипера сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо .

У житомирян были некоторые кадровые проблемы – из-за дисквалификаций игру пропускали Морозко и Танковский.

В итоге, Морозко на фланге защиты заменил Кравченко (Тейлор остался в запасе), в центр поля вышел с капитанской повязкой Огиря. На удивление, в заявке не оказалось одного из героев матча с "Динамо" Будковского – на острие в основе вышел Ариэльсон.

Скрипник по сравнению с прошлым матчем с "Колосом" сделал в стартовом составе только одну замену – вместо Якубу в центр поля вышел Бацула.

Первый тайм команды выдали откровенно пресный. Не самые высокие скорости, много борьбы, фолов, четыре желтые карточки на тайм на двоих. Ну и минимум моментов, даже намеков на них. "Ворскла" выглядела чуть предпочтительнее, но все это было не то. Из того, что стоит отметить – классную атаку полтавчане соорудили на исходе первой 15-минутки, когда в два разрезных паса вывели Корниенко в зону. Виктор мог сам пробивать, но стал искать лучший вариант, катнул поперек под удар, и катнул в никуда.

Ближе к середине тайма еще внезапно для Бойко метров с 22-х стрельнул Кане. Денис не очень удачно подставил кулаки, но тут подстраховали защитники, которые разрядили ситуацию.

У "Полесья" не было и этого, но свой неожиданный гол гости нашли. С пенальти. Крушинский с фланга ворвался в штрафную, обошел Скляра, прокинул мимо Сантаны, которые не успел убрать ногу и зацепил соперника. Козык без сомнений дал 11 метров, который четко реализовал Кушниренко. 1:0 для Житомира и с этим счетом команды и ушли на перерыв.

В самом начале второго тайма полтавчане попытались переломить игру – старались поиграть активно и обострить у своих ворот, но… Старался Степанюк, который не реализовал неплохой момент после мягкого флангового заброса – удар был неудобным для Бойко, но Денис успел выбросить ногу и по-хоккейному отвел угрозу.

Ну а затем "Полесье" забило свой второй гол, и на этом игра фактически закончилась. Ариэлсон в центре поля поборолся, отобрал мяч, кинул на фоанг на Макуана. Бени повозился, подождал пока Ариэлсон подтянется ближе, обыгрался с ним в стеночку, оставив не у дел двух защитников полтавчан, вывалился на Исенко и расстрелял вратаря. Классный, качественный, разыгранный как по нотам гол, после которого игру можно было закрывать.

Нет, времени у Полтавы еще было достаточно, команда Скрипника пыталась хоть-что то сделать у чужих ворот, забрасывала чужую штрафную с угловых и простых навесов. Но все это было не то. Не было впечатления, что "Восркла" сегодня спасется.

Ну а на 90-й минуте Хрипчук привез опасный штрафной метрах в 20-ти, сам получил при этом красную. С этого стандарта Козак дал в крестовину, Шастал набежал, избежав офсайда и вколотил третий гол.

0:3, совершенно неприличный счет для "Ворсклы", на который полтавчане, наверное, не наиграли. Тем не менее, "Полесье" реализовало свои моменты, доказало свое качество как командной игры, так и индивидуального мастерства, выжав три гола из не самого, казалось, насыщенного поединка.

Команда Калитвинцева снова поднимается на вторую строчку в таблице, наступая на пятки "Кривбассу".

Единственный негатив для житомирян из данного матча – травма Ариэлсона. В остальном же, для "Полесья" все продолжает складывать как нельзя лучше, при этом, не сказать что не по игре.

11-й тур УПЛ, сезон 2023/24

22 октября, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Судья: Ярослав Козык (Мукачево)

"Ворскла" (Полтава) – "Полесье" (Житомир) 0:3

Голы: Кушниренко (36, пен.), Макуана (55), Шастал (90+1)

Предупреждения: Челядин, Скляр, Сантана, Степанюк - Кушниренко, Смоляков

Удаление: Хрипчук (90, небезпечна гра)

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко (Фелипе, 63), Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко (Черниш, 77), Челядин, Кане, Сантана (Хрипчук, 63)

"Полесье": Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Смоляков, Огиря, Крушинский (Грицук, 46), Кушниренко, Козак, Макуана (Лукас Тейлор, 73), Ариэльсон (Шастал, 66)