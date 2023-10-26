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Источник назвал главного претендента на должность тренера Вереса. Судьба Лавриненко решится в матче с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможны изменения

Источник назвал главного претендента на должность тренера Вереса. Судьба Лавриненко решится в матче с Минаем

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Ровенский "Верес" может возглавить Руслан Костышин. Он является главным претендентом на должность главного тренера команды в случае ухода Сергея Лавриненко, отмечает ТаТоТаке.

Как сообщает источник, судьба нынешнего наставника "Вереса" решится в гостевом матче с "Минаем", который запланирован на воскресенье, 29-е октября, в 13:00.

Отметим, что "Верес" после десяти сыгранных матчей идет на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав шесть очков. У последнего "Миная" – четыре балла.

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В статье: Руслан Костышин Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
26.10.2023 в 15:28
Круговорот фізруччя в природі
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alexrico11 (Кривий Ріг)
26.10.2023 в 12:11
Їм по приколу запрошувати низькокваліфікованих тренерів? Вже б дали шанс молодим хлопцям (25+ років) або іноземцям. Все одно ж вилитите. А так буде якийсь вектор розвитку і перспектива. Зробіть план хоча б на 5 років, запросіть тренерів, менеджерів і робіть своє. Так, прийдеться посидіти в 1й лізі, але ж ви отримаєте якісний клуб з академією, філософією, стилем.
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