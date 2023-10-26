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Источник назвал главного претендента на должность тренера Вереса. Судьба Лавриненко решится в матче с Минаем
Возможны изменения
Фото: Александр Приходько
Ровенский "Верес" может возглавить Руслан Костышин. Он является главным претендентом на должность главного тренера команды в случае ухода Сергея Лавриненко, отмечает ТаТоТаке.
Как сообщает источник, судьба нынешнего наставника "Вереса" решится в гостевом матче с "Минаем", который запланирован на воскресенье, 29-е октября, в 13:00.
Отметим, что "Верес" после десяти сыгранных матчей идет на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав шесть очков. У последнего "Миная" – четыре балла.
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