Источник назвал главного претендента на должность тренера Вереса. Судьба Лавриненко решится в матче с Минаем

Ровенский "Верес" может возглавить Руслан Костышин. Он является главным претендентом на должность главного тренера команды в случае ухода Сергея Лавриненко, отмечает ТаТоТаке.

Как сообщает источник, судьба нынешнего наставника "Вереса" решится в гостевом матче с "Минаем", который запланирован на воскресенье, 29-е октября, в 13:00.

Отметим, что "Верес" после десяти сыгранных матчей идет на предпоследней строчке турнирной таблицы, набрав шесть очков. У последнего "Миная" – четыре балла.