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Клищук - о матче с Днепром-1: Сейчас для меня это обычная игра, какого-то особого настроя нет

Премьер-лига
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В субботу нас ждет днепропетровское дерби

Клищук - о матче с Днепром-1: Сейчас для меня это обычная игра, какого-то особого настроя нет

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о том, как команда готовится к матчу 12-го тура УПЛ против "Днепра-1", который состоится в субботу, 28 октября.

– Изучаем соперника, разбираем их слабые и сильные качества. Готовимся в хорошем настроении, атмосфера в команде позитивная, тренировки проходят плодотворно. Очень благодарны за возможность играть в футбол нашим Вооруженным Силам Украины.

– Для тебя это особый матч, ведь ты играл за "Днепр-1"?

– Да, отдал этой команде два года своей карьеры. Это были хорошие времена. Сейчас для меня это обычная игра, как и другие поединки чемпионата. Поэтому какого-то особого настроя нет.

– Юрий Вернидуб, Иван Дибанго, Макс Задерака получили индивидуальные награды. Юрий Николаевич отметил, что эти награды – командная работа. Согласен?

– Да, это все взаимосвязано. Рад, что в "Кривбассе" играют лучший тренер и лучшие футболисты. Конечно, всей семьей голосовали за наших представителей.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук СК Днепр-1
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Источник:
ФК Кривбас

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