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Левченко: Ван Леувен не до конца понимал, как нужно подходить к принципиальным игрокам
Потому и не получилось в донецком клубе
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший футболист сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко прокомментировал, почему у Патрика ван Леувена не вышло в "Шахтере".
“Я понимаю философию Патрика и вижу, что он хотел поставить футбол, который, в его смысле, подходит сейчас всем этим игрокам. Патрик хотел улучшить дисциплину и силовой футбол.
Но, может быть, ван Леувен не так легко нашел контакт со всеми игроками. У него не получилось. Такое бывает. Бывают моменты, когда команда не полностью понимает, что еще нужно. И я думаю, что коммуникация в этом плане очень важна. Надеюсь, что новый тренер это будет делать лучше.
Я понимаю, что он хотел поставить силовой футбол, вертикальный, подходящий для многих команд. Но "Шахтер" – это команда, которая должна выигрывать все матчи. И когда ты играешь с такими игроками, которым нужен контроль мяча, то, может быть, нужно было немного изменить подход и играть в другой футбол.
Но еще говорю, что никаких камней в огород Патрика я не могу бросать, потому что понимаю, что он хотел сделать. Мне кажется, что он не до конца понимал, как нужно подходить к принципиальным игрокам”, - сказал Левченко.
Ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле этого года, однако был уволен 16 октября. В общей сложности он успел провести 12 матчей во главе "горняков". На его счету восемь побед, три ничьих и два поражения.
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