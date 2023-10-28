Левченко: Ван Леувен не до конца понимал, как нужно подходить к принципиальным игрокам

Бывший футболист сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко прокомментировал, почему у Патрика ван Леувена не вышло в "Шахтере".

“Я понимаю философию Патрика и вижу, что он хотел поставить футбол, который, в его смысле, подходит сейчас всем этим игрокам. Патрик хотел улучшить дисциплину и силовой футбол.

Но, может быть, ван Леувен не так легко нашел контакт со всеми игроками. У него не получилось. Такое бывает. Бывают моменты, когда команда не полностью понимает, что еще нужно. И я думаю, что коммуникация в этом плане очень важна. Надеюсь, что новый тренер это будет делать лучше.

Я понимаю, что он хотел поставить силовой футбол, вертикальный, подходящий для многих команд. Но "Шахтер" – это команда, которая должна выигрывать все матчи. И когда ты играешь с такими игроками, которым нужен контроль мяча, то, может быть, нужно было немного изменить подход и играть в другой футбол.

Но еще говорю, что никаких камней в огород Патрика я не могу бросать, потому что понимаю, что он хотел сделать. Мне кажется, что он не до конца понимал, как нужно подходить к принципиальным игрокам”, - сказал Левченко.