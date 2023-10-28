Акценты. Бронза, украденная у Черноморца

На днях была годовщина со дня рождения Виктора Евгеньевича Прокопенко. Для футбольных болельщиков конца двадцатого – начала двадцать первого века он в представлении не нуждается. Для остальных скажу: первый тренер сборной Украины в истории, трехкратный обладатель Кубка Украины, двукратный серебряный и бронзовый призер Чемпионата Украины. Не считая достижений в соревнованиях соседней страны.

Но главным было не это. Виктор Прокопенко был образцом тренера-гуманиста в лучшем смысле этого слова. Про таких говорят: душа-человек. И его команды на поле не мучились, не вкалывали, не воевали, не добывали результат любой ценой, не продуцировали ТТД, не давили и выжимали (как это нередко до сих пор можно видеть в нашем футболе) – они играли легко и вдохновенно, влюбляя в себя зрителя.

Не случайно именно он остается самым любимым тренером "Черноморца" для тех, кто застал это время. Несмотря на то, что Ахмед Алескеров с одесской командой достигал большего в СССР, а Леонид Буряк – в Чемпионате Украины. Прокоп – это святое. И сколько бы мы ни пели дифирамбов Роману Григорчуку, это место в душе одесского болельщика со стажем будет занято всегда. Впрочем, а стоит ли их сравнивать?

"Черноморец" был командой его жизни. В ней он впервые, волею форс-мажорных обстоятельств, стал главным тренером. И отдал ей, в общей сложности, семнадцать лет жизни – львиную долю своей тренерской карьеры. Парадокс заключается в том, что самого главного достижения в, пожалуй, лучшем сезоне во всей истории клуба его лишили. Самым наглым и бессовестным образом.

Периодически, вскользь я упоминал об этом в тех или иных материалах, что называется, при случае. Но когда буквально через два дня после годовщины на глаза попал газетный отчет из "Советского спорта" почти сорокалетней давности, вскипел мой разум возмущенный. Ведь должен же кто-нибудь когда-нибудь поведать миру об этой несправедливости, об этой мерзости, замалчиваемой десятилетиями. И назвать поименно ее творцов.

Чемпионат СССР фактически представлял собой международное соревнование с участием пятнадцати стран. Команде Черноморского пароходства из Одессы было трудно конкурировать с четверкой-пятеркой столичных клубов, уже по определению имевших куда более широкие возможности; восьмеркой-девяткой команд из столиц союзных республик (читай: сборных стран); парочкой армейских клубов, на известных основаниях загребавших в свои ряды мало-мальски талантливую молодежь; а также тремя-четырьмя представителями крупнейших промышленных предприятий.

Оттого-то "бронза", завоеванная в 1974 году командой Алескерова, для тех, у кого есть возможность сравнивать, до сих пор считается наивысшим достижением "Черноморца" в истории. Одесситы финишировали тогда вслед за киевским "Динамо" и московским "Спартаком". Десять лет спустя это успех могла и должна была повторить команда Прокопенко.

Это была команда, которая в тот памятный сезон одолела будущего чемпиона на выезде. Дважды обыграла вице-чемпиона. И фактически дважды выиграла у третьего призера, хотя в гостях у него рефери матча и зафиксировал ничью. Но это была "бронза", которую у нее украли.

История знает бесчисленное количество случаев, когда неудачники списывали вину на судейство в так называемых спорных ситуациях, о которых действительно можно спорить бесконечно. Достаточно вспомнить ту же игру рукой в штрафной площадке, которая уже стала настоящей притчей во языцех. Но то, что произошло 15 июня 1984 года в Днепропетровске, настолько однозначно, что ляжет навеки несмываемым пятном на репутацию футбольного арбитра.

"Черноморец", который к этому времени уже имел на счету победы над "Спартаком" в Одессе и над "Динамо" в Киеве, в целом пока еще не смотрелся претендентом на медали. Но одесситы снискали репутацию "грозы авторитетов", и каждое отнятое у них очко давалось последним с невероятным трудом. Не стал исключением и поединок с "Днепром" - действующим чемпионом страны.

На исходе получаса хозяев поля вывел вперед Олег Протасов. Но уже вскоре после перерыва Александр Щербаков с паса Василия Ищака сравнял счет. А на последней минуте игры был назначен штрафной удар в ворота "Днепра". К мячу подошел Игорь Соколовский (если кому интересно, муж олимпийской чемпионки по волейболу) и пробил точнехонько в "девятку". "Черноморец" выиграл?

Ответ неверный. Харьковский арбитр Юрий Сергиенко этот гол отменил. Причина? Якобы время матча истекло в момент полета мяча в ворота, что он добросовестно и зафиксировал пронзительным свистом. Какой там Шандор с его розыгрышем углового, прерванным на неизвестно как компенсированной минуте! Вам и не снилось. Я не верил своим глазам, а в голове крутилась емкая характеристика, данная клубу из Днепропетровска Прокопом годом раньше, на встрече с болельщиками: "толстосумы". Тогда он шутил и улыбался, каким мы все его помним…

И все было шито белыми нитками. Мой коллега по блогу Юстас, уж лет с двадцать как гражданин Германии, вспоминает: "45 секунд еще играть оставалось. Смотрел матч по ТВ с командой юношей в спортлагере. Тренер наш время по секундомеру брал - профессиональная привычка. Орал потом и всем показывал". Одесский футбольный обозреватель Андрей Ясень, со слов тренерского штаба "Черноморца", писал о 53 секундах. А также о том, что на сторону арбитра тут же встал официальный представитель Федерации футбола республики.

Все было шито-крыто. Видимо, рефери получил приличную оценку от инспектора. Насколько помню, игру показывали на украинском канале, поэтому ни в каких центральных СМИ об этом не было ни звука. Да и откуда бы ему взяться, если днепропетровский корреспондент "Советского спорта" Я. Новак завершал свой отчет так: "Сравняв счет, одесситы, видимо, посчитали, что ничья на поле чемпиона для них вполне почетна, и вновь, как и до перерыва, основное внимание уделили обороне. "Днепр", атакуя большими силами, создал ряд острых моментов у ворот гостей, но ударам хозяев поля не хватало точности".

Это все, ребята! Вот такое банальное свинство.

Версия Ясеня: "Важно, что матч этот, особенно во втором тайме, проходил под диктовку "Черноморца". Ни страстная поддержка трибун…, ни уверенность в моральной поддержке футбольного командования – ничего не помогло "Днепру". Моряки играли в свою игру, и их игра была более впечатляющей, чем игра прошлогоднего чемпиона и нынешнего лидера". Чтобы вы понимали: скрывающийся за этим псевдонимом редактор "Вечерней Одессы" критиковал "Черноморец" всякий раз, когда тот давал для этого повод, чем конкретно раздражал фанатов команды.

Во втором круге соперники встретились вновь в Одессе уже через полтора месяца – рана была еще свежей. Вновь счет открыл Протасов, и почти тогда же, но дубль Шария в течение пяти минут в концовке встречи принес победу "Черноморцу". Хотя лично мне больше помнится Пасулько, постоянно искавший на поле лучшего игрока прошлого сезона Литовченко и регулярно выигрывавший у него единоборства.

А теперь внимание: эпилог. За победу тогда еще давали два очка, за ничью – одно. И именно на это, подаренное судьей очко "Днепр" в итоге опередил "Черноморец" в турнирной таблице, получив бронзовые медали.

Мне могут возразить: ну так в июне еще оставалось сыграть большую часть чемпионата, мало ли как там все могло повернуться. Это в смысле: мы не видели других матчей "Днепра"? Факты – упрямая вещь. Налицо была наглядная и вопиющая несправедливость, которую невозможно отбелить, как и сколько не старайся. И также налицо – цифры в таблице. Как говорил Остап Бендер, медицинские факты. Согласно этим фактам, доступным каждому болельщику "Черноморца", у его команды украли медали.

Виктору Прокопенко было 40 лет. Не берусь судить, выражаясь образно, был ли этот рубец на его сердце первым. И не знаю наверняка о других несправедливостях, которые, возможно, помешали ему выиграть чемпионат – то ли в "Роторе", то ли в "Шахтере". В любом случае, все это будет потом.

Через семь лет он опять остановится в шаге от призового места. И, с точки зрения голых цифр, это будет еще обиднее: "Торпедо" тогда набрало столько же очков, сколько и "Черноморец", но обошло его за счет дополнительных показателей. Это был последний чемпионат СССР в истории, и команда Прокопенко стала в нем лучшим из представителей Украины…

Но аналога подобной гнусности я больше в своей жизни уже не встречал. Когда финальный свисток раздается в момент полета мяча в ворота со штрафного удара, а время матча еще не истекло.

Автор не ставил целью наводить тень на чей-либо клубный плетень. Единственно – рассказать о том, что и почему помешало Виктору Прокопенко добиться, возможно, главного успеха в его жизни. Главного – во-первых, потому что Одесса стала его второй родиной; а во-вторых, потому что из всех его клубов "Черноморец" был сам скромным, в смысле амбиций. И такой успех дорогого стоил, и много говорил о тренере.

Мне показалось, что эта история, для большинства из вас неизвестная, будет интереснее, чем однообразный набор цитат Прокопа, кочующий по сайтам и газетам из года в год.

Фото - архивные