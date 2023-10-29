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Мазяр: У Лобановского была цель – выиграть Лигу чемпионов. Такие люди рождаются раз в 200-300 лет
Тогда команда дошла до полуфинала
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский наставник Владимир Мазяр вспомнил свои выступления из "Динамо" в период тренерства Валерия Лобановского.
“Когда мы в Израиле в 1999 году готовились к четвертьфиналу с “Реалом”, я видел, что команда не боится испанцев. Такую уверенность давал нам Лобановский. Тогда была цель – выиграть Лигу чемпионов. Такие люди, думаю, рождаются раз в 200-300 лет”, – сказал Мазяр.
Отметим, что в том сезоне Лиги чемпионов Динамо вышло из группы с первого места. Тогда в квартете также были "Арсенал", "Ланс" и "Панатинаикос". В четвертьфинале киевляне прошли "Реал" (1:1, 2:0), а в полуфинале уступили "Баварии" (3:3, 0:1).
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