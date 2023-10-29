"Забиваю, потому что есть моменты": Олег Кожушко - о своем дубле в ворота Днепра-1

Атакующий полузащитник "Кривбасса" Олег Кожушко - о победе над "Днепром-1" и о своем дубле:

Всегда, когда побеждаешь, впечатления положительные. "Кривбасс" победил соперника заслуженно. Могли забивать и больше. Забиваю, потому что есть моменты. Хочется, чтобы так все шло и в дальнейшем. Чтобы получалось забивать и помогать "Кривбассу" побеждать.

Об игре соперника Кожушко высказался так:

"Днепр-1" - очень хорошая команда с хорошим подбором исполнителей. Соперник подходил к матчу с серией пять побед в пяти последних турах. Поэтому мы подходили к встрече очень серьезно настроенными. Слава Богу, что все получилось и получили такую важную для нас победу.

Напомним, вчера "Кривбасс" обыграл "Днепр-1" со счетом 3:0, забивал Кожушко и Кузык, в следующем туре "Кривбасс" встретится с житомирским "Полесьем".