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Хавбек Вереса: Минай я на поле вообще не увидел

Премьер-лига
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Владислав Шарай - о ничьей с закарпатским клубом

Хавбек Вереса: Минай я на поле вообще не увидел

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса Владислав Шарай прокомментировал ничью в матче против Миная" (0:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

"После игры в раздевалке была тишина. Все расстроены этой ничьей. На поле была только одна команда - наша. "Минай я на поле сегодня вообще не увидел. Только у меня было два стопроцентных момента, когда должен был забивать и закрывать игру. Вратарь "Миная" хорошо сыграл. А мне не хватило мастерства в исполнении. Как и в целом команде сегодня не повезло.

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Настраивались сегодня на сложную игру и сложное поле. Но мы полностью выполнили задание тренера на игру и вообще ничего не дали создать сопернику. Очень хотелось сегодня победить в том числе и ради главного тренера. Очень нравится с ним работать. Нравится тренировочный процесс, его идеи.

Относительно удаления - я сыграл в мяч. Думаю, это заметно на видеоповторе. Арбитр принял такое решение - это на его усмотрение", - сказал Шарай.

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай Владислав Шарай
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Источник:
НК Верес

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