Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября

На этой неделе не будет ни мужских еврокубков, ни игр сборных, но это не значит, что будет скучно. Ну, например: уже в понедельник украинских любителей футбола ждет первое четвертьфинальное противостояние Кубка Украины. В среду и четверг этот турнир продолжится, а уже в пятницу будет суперматч в УПЛ – "Динамо" против "Шахтера". И все это будет разбавлено традиционными интересными играми европейских чемпионатов. Смотрим.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, 30-е октября

Начинается стадия четвертьфинала Кубка Украины. "Шахтер" проэкзаменует "Викторию" из Сум. Кроме того, будут доигрывать топ-чемпионаты, в одном из матчей будет играть команда Виктора Коваленко, участие которого – под вопросом из-за травмы. А будет и принципиальная битва больших команд – "Лацио" против "Фиорентины". В Испании свой матч проведет "Вильярреал".

"Виктория" – "Шахтер". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Эмполи" – "Аталанта". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Лацио" – "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Гранада" – "Вильярреал". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, 31-е октября

День, который пройдет под акцентом кубковых соревнований. Полностью. Кубковые турниры будут играть в Англии, Испании, Италии, Германии, Португалии. Выделяем несколько топ-матчей. В частности, такой есть в Германии. Интересно будет в Португалии, где "Бенфика" нашего Анатолия Трубина сыграет против "Ароуки" нашего Богдана Милованова.

"Вольфсбург" – "Лейпциг". 19:00. Кубок Германии. MEGOGO

"Штутгарт" – "Унион". 19:00. Кубок Германии. MEGOGO

"Боруссия" Менхенгладбах – "Хайденхайм". 21:45. Кубок Германии. MEGOGO

"Болонья" – "Верона". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Ароука" – "Бенфика." 22:15. Кубок Португалии. MEGOGO

Среда, первое ноября

День, когда состоится и матч Кубка Украины, и матч чемпионата Украины. В Кубке все идет по графику, в чемпионате команды подтягивают хвосты. А оно и к лучшему: больше футбола – большее удовольствие. Супер-матч будет в Кубке английской лиги, где МЮ примет амбициозный "Ньюкасл". Не забываем об "Арсенале" и "Челси" с нашими Зинченко и Мудриком. В Италии снова будет шанс увидеть Руслан Малиновского.

"Черноморец" – "Заря". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Дженоа" – "Реджана". 16:00. Кубок Италии. MEGOGO

"Рух" – "Днепр-1". 18:00. УПЛ. YouTube

"Боруссия" (Дортмунд) – "Хоффенхайм". 19:00. Кубок Германии. MEGOGO

"Вест Хэм" – "Арсенал". 21:30. Кубок Английской лиги. Setanta Sports

"Челси" – "Блэкберн". 21:45. Кубок Английской лиги. Setanta Sports

МЮ – "Ньюкасл". 22:15. Кубок Английской лиги. Setanta Sports

Четверг, второе ноября

В Кубке Испании сыграет "Валенсия" – выйдет ли, забьёт ли Яремчук? В Польше также в Кубке сыграет "Ракув" нашего Владислава Кочергина. В молодежной лиге Украины сыграют юноши "Динамо" и "Шахтера". А главная изюминка дня – это два кубковых украинских противостояния.

"Динамо" U19 – "Шахтер" U19. 12:00. Чемпионат Украины U19. YouTube

"Полесье" – "Александрия". 15:00. Кубок Украины. YouTube

"Оболонь" – "Ворскла". 17:00. Кубок Украины. YouTube

"Лодзь" – "Ракув". 19:00. Кубок Польши

"Логроньес" – "Валенсия". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO

Пятница, третье ноября

День Украинского Классического. Возможно, "Динамо" и "Шахтер" уже не те, но матчи между ними всегда напряжены. Это будет основная программа вечера. А на десерт – несколько матчей из топ-чемпионатов. В частности, и с участием ПСЖ и "Атлетико".

"Динамо" – "Шахтер". 17:00. УПЛ. "2+2"

"Дармштадт" – "Бохум". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Болонья" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Лас-Пальмас" – "Атлетико". 22:00. Примера. MEGOGO

ПСЖ – "Монпелье". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, четвертое ноября

Здесь будет только один матч УПЛ. Зато насыщенная программа в Англии, Испании, Италии, Германии. В чемпионате последней, в частности, сойдутся два прошлогодних главных претендента на корону. Без элитного футбола не останемся.

ЛНЗ – "Колос". 13:00. УПЛ. ОТТ-платформы

"Фулхэм" – МЮ. 14:00. АПЛ. Setanta Sports

"Осасуна" – "Жирона". 15:00. Примера. MEGOGO

"Эвертон" – "Брайтон". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"МанСити" – "Борнмут". 17:00. ОПЛ. Setanta Sports

"Аталанта" – "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Ньюкасл" – "Арсенал". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Боруссия" (Дортмунд) – "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Милан" – "Удинезе". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Реал Сосьедад" – "Барселона". 22:00. Примера. MEGOGO

"Марсель" – "Лилль". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, пятое ноября

Закончится неделя тремя матчами УПЛ, очень интересной программой в Испании и очередным топ-матчем в Серии А. Во Франции обращаем внимание на "Страсбур", за который в минувшие выходные впервые в сезоне сыграл Эдуард Соболь.