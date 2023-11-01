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Александрия выбирает лучшего игрока месяца из трех кандидатов

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер, защитник и полузащитник

Александрия выбирает лучшего игрока месяца из трех кандидатов

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" объявила о старте голосования среди болельщиков за лучшего игрока команды октября.

Среди претендентов - вратарь Георгий Ермаков, защитник Александр Мартынюк и полузащитник Денис Шостак. В прошлом месяце команда Руслана Ротаня провела 4 матча: поражение "Динамо" (2:4) и "Колосу" (0:1), а также ничья с ЛНЗ (0:0) и "Рухом" (0:0).

Голосование проходит в официальном канале горожан в Telegram.

Добавим, после 12-ти сыгранных матчей "Александрия" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 10 очков. В четверг, 2 ноября, команда встретится с "Полесьем" в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

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В статье: ФК Александрия Денис Шостак Георгий Ермаков
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