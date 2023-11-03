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Лавриненко: В матче с Зарей несколько иначе будем тактически строить свою игру

Премьер-лига

Наставник "Вереса" - о подготовке команды к игре против луганчан

Лавриненко: В матче с Зарей несколько иначе будем тактически строить свою игру

Фото: НК Верес

Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко рассказал о подготовке команды к матчу 13-го тура УПЛ против "Зари".

"Из-за травмы не сыграет с "Зарей" Даниил Хондак. Арсений Коркодим до сих пор находится в расположении студенческой сборной Украины. Из-за дисквалификации не помогут команде в воскресенье также Владислав Шарай и Евгений Шевченко.

Что касается двух последних - это важные игроки основы, заменить которых будет непросто. Но для этого в команде и создается внутренняя конкуренция. Считаю, что игроки, которые заменят их в этой игре должны выйти на поле с двойной мотивацией и желанием, чтобы доказать, что они могут играть на уровне УПЛ.

"Минай", против которого мы играли на прошлой неделе, и "Заря" - это совершенно разные команды. Некорректно их сравнивать. Конечно, в воскресенье мы несколько по-другому тактически будем строить свою игру. Но я не хочу раскрывать все карты. Постараемся продемонстрировать характер, желание и самоотдачу.

Мы создали много моментов в предыдущей игре с "Минаем". Подвела реализация. Но я верю, что команду должно прорвать и кроме хорошей игры мы получим и хороший результат.

Относительно "Зари" - на старте сезона команду готовил другой тренер. С приходом Валерия Кривенцова их игра изменилась. Нам важно подойти к противостоянию с таким соперником в хорошем настроении и продемонстрировать хорошую игру", - сказал Лавриненко.

Матч "Верес" - "Заря" состоится в воскресенье, 5 ноября и начнется в 17:00.

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Заря (Луганск) Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
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Источник:
НК Верес
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