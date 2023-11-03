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Защитник Шахтера Азаров получил травму в первом тайме матча с Динамо - вместо него вышел Ракицкий

Премьер-лига
Обновлено

Пока без голов, но уже с травмами

Защитник Шахтера Азаров получил травму в первом тайме матча с Динамо - вместо него вышел Ракицкий

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською
Новина українською

В пятницу, 3 ноября, проходит главный матч 13-го тура, в котором "Динамо" принимает "Шахтер".

Счет в матче к 44-й минуте 0:0, однако не обошлось без травм.

На 33-й минуте в борьбе получил повреждение защитник "горняков" Иракли Азаров. Грузин не смог продолжить игру и уже в первом тайме вместо него вышел Ярослав Ракицкий.

Характер травмы грузинского защитника, как и сроки восстановления, станут известны позже.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
03.11.2023 в 19:01
Еще второго грузина покалечили и бондарчя
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
03.11.2023 в 19:01
Еще второго грузина покалечили и бондарчя
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Siren05 (Мариуполь)
03.11.2023 в 18:03
Первый тайм. Чуть не заснул!
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tolina-ystas (Краматорск)
03.11.2023 в 17:53
В первом тайме Шахтёр сыграл омерзительно.Этот футбол имеет название дыр-дыр.Начинает приходить понимание,что там не в тренере было дело,там команду менять надо а не тренера.
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