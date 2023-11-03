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Защитник Шахтера Азаров получил травму в первом тайме матча с Динамо - вместо него вышел Ракицкий
Пока без голов, но уже с травмами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В пятницу, 3 ноября, проходит главный матч 13-го тура, в котором "Динамо" принимает "
Счет в матче к 44-й минуте 0:0, однако не обошлось без травм.
На 33-й минуте в борьбе получил повреждение защитник "горняков" Иракли Азаров. Грузин не смог продолжить игру и уже в первом тайме вместо него вышел Ярослав Ракицкий.
Характер травмы грузинского защитника, как и сроки восстановления, станут известны позже.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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