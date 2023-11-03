Защитник Шахтера Азаров получил травму в первом тайме матча с Динамо - вместо него вышел Ракицкий

В пятницу, 3 ноября, проходит главный матч 13-го тура, в котором "Динамо" принимает " Шахтер ".

Счет в матче к 44-й минуте 0:0, однако не обошлось без травм.

На 33-й минуте в борьбе получил повреждение защитник "горняков" Иракли Азаров. Грузин не смог продолжить игру и уже в первом тайме вместо него вышел Ярослав Ракицкий.

Характер травмы грузинского защитника, как и сроки восстановления, станут известны позже.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.