Официально. Александр Шовковский - новый главный тренер Динамо Киев

На следующий день после отставки Мирчи Луческу киевское “Динамо” определилось с новым главным тренером.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера команду к предстоящим матчам будет готовить Александр Шовковский, сообщает официальный сайт "Динамо" Киев.

48-летний Шовковский работал ассистентом Луческу с января 2023 году. Весной бывший кипер “Динамо” исполнял роль главного тренера пока Луческу восстанавливался после операции.

До “Динамо” Шовковский на протяжении четырех лет работал ассистентом главного тренера в сборной Украины Андрея Шевченко и затем Александра Петракова.

Шовковский стал семнадцатым тренером киевского “Динамо” после 1991 года. Свой первый матч с новым тренером киевляне проведут с “Кривбассом” 12 ноября.