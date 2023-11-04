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Официально. Александр Шовковский - новый главный тренер Динамо Киев

Премьер-лига
Обновлено

Бывший помощник Луческу получает новые обязанности

Официально. Александр Шовковский - новый главный тренер Динамо Киев

Фото: Аліна Єрофеєва

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На следующий день после отставки Мирчи Луческу киевское “Динамо” определилось с новым главным тренером.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера команду к предстоящим матчам будет готовить Александр Шовковский, сообщает официальный сайт "Динамо" Киев.

48-летний Шовковский работал ассистентом Луческу с января 2023 году. Весной бывший кипер “Динамо” исполнял роль главного тренера пока Луческу восстанавливался после операции.

До “Динамо” Шовковский на протяжении четырех лет работал ассистентом главного тренера в сборной Украины Андрея Шевченко и затем Александра Петракова.

Шовковский стал семнадцатым тренером киевского “Динамо” после 1991 года. Свой первый матч с новым тренером киевляне проведут с “Кривбассом” 12 ноября.

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Мирча Луческу Александр Шовковский Премьер-лига Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии
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MaximSK (Киев)
04.11.2023 в 12:00
Правильное решение, Шовковский готов к тренерству, надеюсь он сможет выиграть ЧУ или хотя бы второе место занять, по составу Динамо одно из лучших команд в Украине, но что-то мешает команде показать свой потенциал. Если у Шовковского не получится, надо подумать о Шеве, у него больше опыта и смог вывести сборную Украины до четвертьфинала Евро.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
04.11.2023 в 12:00
Правильное решение, Шовковский готов к тренерству, надеюсь он сможет выиграть ЧУ или хотя бы второе место занять, по составу Динамо одно из лучших команд в Украине, но что-то мешает команде показать свой потенциал. Если у Шовковского не получится, надо подумать о Шеве, у него больше опыта и смог вывести сборную Украины до четвертьфинала Евро.
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