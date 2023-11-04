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Официально. Александр Шовковский - новый главный тренер Динамо Киев
Бывший помощник Луческу получает новые обязанности
Фото: Аліна Єрофеєва
На следующий день после отставки Мирчи Луческу киевское “Динамо” определилось с новым главным тренером.
В качестве исполняющего обязанности главного тренера команду к предстоящим матчам будет готовить Александр Шовковский, сообщает официальный сайт "Динамо" Киев.
48-летний Шовковский работал ассистентом Луческу с января 2023 году. Весной бывший кипер “Динамо” исполнял роль главного тренера пока Луческу восстанавливался после операции.
До “Динамо” Шовковский на протяжении четырех лет работал ассистентом главного тренера в сборной Украины Андрея Шевченко и затем Александра Петракова.
Шовковский стал семнадцатым тренером киевского “Динамо” после 1991 года. Свой первый матч с новым тренером киевляне проведут с “Кривбассом” 12 ноября.
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