  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Вереса Лавриненко: Сегодня мы сыграли неплохо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Вереса Лавриненко: Сегодня мы сыграли неплохо

Премьер-лига

Ровенчане наконец не проиграли

Тренер Вереса Лавриненко: Сегодня мы сыграли неплохо

nkveres.com

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко подытожил ничью с "Зарей" в Ровно (2:2).

Мы действительно сыграли неплохо сегодня. Обе команды пытались играть и показывать качественный футбол. Помешала этому погода, но этот фактор влияет на обе команды одинаково. Была боевая игра, было много единоборств, много борьбы. Для болельщиков 4 забитых мяча – это хорошее явление, всегда фанаты приходят на стадион, чтобы увидеть много голов. Я считаю, что один балл для нас – положительный момент. Конечно, мы стремимся к победам, но будем надеяться, что с таким настроением мы в дальнейших играх одержим их. Во время первого пропущенного гола мы допустили ошибку. Надо не пропускать голы, чтобы одерживать победы».

"Верес" остался на 15 месте с 8-ю очками.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс и Полесье задают темп, Шахтер - лидер по потерянным. Результаты, расписание и таблица УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.11.2023
yellow-arrow
Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес (Ровно) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
VERES TV
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде