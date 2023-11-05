Тренер Вереса Лавриненко: Сегодня мы сыграли неплохо

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко подытожил ничью с "Зарей" в Ровно (2:2).

Мы действительно сыграли неплохо сегодня. Обе команды пытались играть и показывать качественный футбол. Помешала этому погода, но этот фактор влияет на обе команды одинаково. Была боевая игра, было много единоборств, много борьбы. Для болельщиков 4 забитых мяча – это хорошее явление, всегда фанаты приходят на стадион, чтобы увидеть много голов. Я считаю, что один балл для нас – положительный момент. Конечно, мы стремимся к победам, но будем надеяться, что с таким настроением мы в дальнейших играх одержим их. Во время первого пропущенного гола мы допустили ошибку. Надо не пропускать голы, чтобы одерживать победы».