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Валерий Кривенцов: Нас преследует нефарт

Премьер-лига

Тренер в игре с Вересом не сделал ни одной замены

Валерий Кривенцов: Нас преследует нефарт

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Коуч "Зари" Валерий Кривенцов подытожил матч 13-го тура между его командой и "Вересом".

Готовились к этой встрече очень серьезно. Моя команда сделала все, чтобы выиграть. Когда счет был 2:1, у нас было несколько шансов сделать счет 3:1 или 4:1, но не сумели закрыть эту игру. У нас очень молодая команда. Не хватило мастерства, верных решений в третьей части поля. Уж какой поединок нас преследует нефарт. Сегодня 2 удара по нашим воротам, рикошет и ничейная игра…

Почему не сделал никакой замены? Это мое решение. Хотел сделать одну замену, но передумал.

Заря осталась в "опасной зоне", на 13 месте УПЛ, с 10-ю очками.

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Источник:
Зоря
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