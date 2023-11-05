Валерий Кривенцов: Нас преследует нефарт

Коуч "Зари" Валерий Кривенцов подытожил матч 13-го тура между его командой и "Вересом".

Готовились к этой встрече очень серьезно. Моя команда сделала все, чтобы выиграть. Когда счет был 2:1, у нас было несколько шансов сделать счет 3:1 или 4:1, но не сумели закрыть эту игру. У нас очень молодая команда. Не хватило мастерства, верных решений в третьей части поля. Уж какой поединок нас преследует нефарт. Сегодня 2 удара по нашим воротам, рикошет и ничейная игра…

Почему не сделал никакой замены? Это мое решение. Хотел сделать одну замену, но передумал.