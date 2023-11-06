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СМИ: Эдмар уехал работать в Казахстан. Его туда пригласил гражданин РФ

Премьер-лига

Предложение, от которого нельзя было отказаться

СМИ: Эдмар уехал работать в Казахстан. Его туда пригласил гражданин РФ

Фото: ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською
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Сегодня днем, шестого ноября, "Металлист 1925" объявил о расставании с тренером Эдмаром. Как сообщает ТаТоТаке, специалист получил предложение из Казахстана. Инициативу проявил генеральный директор ФК "Тобол" Андрей Канчельскис.

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Как отмечает источник, воспитанник кировоградского футбола, а ныне гражданин рф вышел на связь с экс-наставником "Металлиста 1925" около месяца назад и сделал предложение, от которого было сложно отказаться.

С харьковским клубом Эдмар расстался с обоюдным согласием. Руководство "Металлиста 1925" давно искало нового главного тренера на постоянной основе. Осенью чемпионата в качестве и.о., скорее всего, доработает Олег Голодюк. А вот ближе к Новому году могут быть перемены.

Отметим, что "Металлист 1925" идет девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
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