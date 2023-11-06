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СМИ: Эдмар уехал работать в Казахстан. Его туда пригласил гражданин РФ
Предложение, от которого нельзя было отказаться
Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня днем, шестого ноября, "Металлист 1925" объявил о расставании с тренером Эдмаром. Как сообщает ТаТоТаке, специалист получил предложение из Казахстана. Инициативу проявил генеральный директор ФК "Тобол" Андрей Канчельскис.
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Как отмечает источник, воспитанник кировоградского футбола, а ныне гражданин рф вышел на связь с экс-наставником "Металлиста 1925" около месяца назад и сделал предложение, от которого было сложно отказаться.
С харьковским клубом Эдмар расстался с обоюдным согласием. Руководство "Металлиста 1925" давно искало нового главного тренера на постоянной основе. Осенью чемпионата в качестве и.о., скорее всего, доработает Олег Голодюк. А вот ближе к Новому году могут быть перемены.
Отметим, что "Металлист 1925" идет девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.
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