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Тренер Полесья после ничьей с Кривбассом: Ребята выполнили установку на игру
Комментарий Владимира Кныша
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Тренер "Полесья" Владимир Кныш прокомментировал ничью 1:1 в матче 13-го тура с "Кривбассом".
– Как оцените сегодняшний результат?
- Результат по игре. Что нам удалось: не давали "Кривбассу" возможности проводить быстрые атаки. Но и мы немного моментов создали. Всё закономерно.
– "Полесье" начало играть лучше именно во втором тайме. С чем это связано?
- Мы проигрывали, и нам нужно было прилагать усилия для того, чтобы сравнять счет. Действительно, в первые 15 минут второго тайма мы действовали активнее и заслужили этот гол. В дальнейшем где-то, возможно, не хватило сил. Ведь недавно играли в Кубке Украины, силы игроков не безграничны.
- Выход Козака – это, в сущности, реакция на действия команды в первом тайме?
– Да, хотя это было запланировано заранее. Он отыграл много матчей без замен до этого. В целом сыграл хорошо. Его гол? Шикарный.
– То, что команда насыщенно провела эту неделю, как-то повлияло на сегодняшний матч?
- Учитывая, что "Кривбасс" очень быстро переходит из обороны в атаку, нам было трудно этому противостоять на фоне тех нагрузок, которые были на этой неделе. Но мы справились, ребята выполнили установку на игру.
Напомним, что "Кривбасс" после этого результата идет первым в турнирной таблице, а "Полесье" – третьим.
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