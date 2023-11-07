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Денис Мирошниченко: После матча с Шахтером будем смотреть, чего достигли

Премьер-лига

Защитник днепровской команды поделился ожиданиями от предстоящего матча

Денис Мирошниченко: После матча с Шахтером будем смотреть, чего достигли

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською
Новина українською

Защитник "Днепра-1" Денис Мирошниченко отреагировал на победу над "Александрией" (1:0), а также поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ с донецким "Шахтером".

– Денис, вы играли против своей бывшей команды. Какие ваши ощущения и была ли эта игра для вас особенной и принципиальной?

– Я был очень рад играть против своей бывшей команды, с ними у меня остались очень теплые отношения – это был очень приятный для меня матч, хотелось доказать и всех увидеть.

Мне очень нравится как выглядит "Александрия" и я считаю, что они не на своем месте в турнирной таблице. Я желаю им как можно быстрее подняться вверх.

– Насколько удобно вам было играть на позиции левого защитника?

– Я за свою карьеру очень много играл и левого хава, и левого защитника – это не было проблемой для меня.

– Как команда чувствует себя физически после такого длительного выездного турне?

– Это был очень тяжелый график, каждые три дня была игра и я скажу, что команда очень хорошо прошла этот этап, у нас осталась очень важная игра с "Шахтером" и уже после этой игры мы будем смотреть чего достигли.

– Команда готова к игре с "Шахтером" и что нужно для победы?

– Да, конечно, команда готова. Это принципиальный соперник. У нас есть задачи, амбиции, я считаю, что это будет очень хороший матч.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Днепр-1" запланирован на 12 ноября.

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Источник:
Дніпрянин • СК Дніпро-1 • ФК Дніпро
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