После двух лет в структуре клуба Вячеслав Шевчук покидает Верес

После двух лет пребывания в структуре клуба Вячеслав Шевчук решил покинуть пост вице-президента "Вереса" для участия в выборах председателя РОАФ (Ровенская областная ассоциация футбола)

"Два года назад попав в народный клуб я имел невероятное стремление приобщить свой опыт и знания к развитию юного коллектива. За этот период, считаю, многое удалось: заключен крупнейший рекламный контракт с титульным спонсором, улучшены условия быта футболистов, реализованы благотворительные проекты, сформирована сеть профессионального нетворкинга, ведь о "Вересе" знают и говорят среди профессионалов нашего дела.

Я с гордостью и честью представлял красно-черные цвета, бился за интересы клуба до конца, даже вступая в конфронтации с друзьями. Ведь "Верес" был и есть для меня моей семьей, моим домом.



Тем не менее, снова приходит время двигаться вперед. Я покидаю должность вице-президента "Вереса" с целью представления своей кандидатуру на должность председателя Ровенской областной ассоциации футбола.

Я хочу менять, я хочу реформировать, я хочу улучшать. Приносить футбол во все уголки Ровенской области, открывать новые площадки, привлекать детей к занятиям футболом, собственным примером прививать любовь к игре.

Маленький мальчик с Волыни сумел поднять над головой кубки, почему бы и мальчикам с Ровенщины не творить новую историю украинского футбола. Творить ее вместе, двигаться вместе, и жизнь снова отблагодарит тех, кто честно и вдохновенно отдается своему делу".