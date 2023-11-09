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Гуцуляк прокомментировал интерес со стороны Карпат

Премьер-лига

Конкретно игрок ничего не говорит

Гуцуляк прокомментировал интерес со стороны Карпат

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Карпат".

– Алексей, правда, что вами интересуются "Карпаты"?

– Я пока не буду ничего конкретного говорить.

– Мирон Маркевич сказал, что интерес есть, но конкретных переговоров еще не было.

– Да, это правда. Конкретики пока никакой нет, потому нет смысла об этом говорить.

Напомним, что в этом сезоне Гуцуляк отличился четырьмя забитыми мячами и оформил два ассиста в 17 матчах.

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Источник:
Sport.ua
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