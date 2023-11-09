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Гуцуляк прокомментировал интерес со стороны Карпат
Конкретно игрок ничего не говорит
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Карпат".
– Алексей, правда, что вами интересуются "Карпаты"?
– Я пока не буду ничего конкретного говорить.
– Мирон Маркевич сказал, что интерес есть, но конкретных переговоров еще не было.
– Да, это правда. Конкретики пока никакой нет, потому нет смысла об этом говорить.
Напомним, что в этом сезоне Гуцуляк отличился четырьмя забитыми мячами и оформил два ассиста в 17 матчах.
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