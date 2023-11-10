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УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера октября

Премьер-лига

Без представителей "Шахтера" и "Динамо"

УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера октября

upl.ua

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Пресс-служба УПЛ объявила номинантов на звание лучших игрока и тренера по итогам октября.

За звание лучшего футболиста соревнуются: полузащитник "Полесья" Бени Макуана, нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко, форвард "Черноморца" Андрей Штогрин и хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.

На награду лучшего наставника претендуют: Юрий Калитвинцев из "Полесья", Юрий Вернидуб из "Кривбасса" и Юрий Максимов из "Днепра-1".

Голосование продлится до 12:00 понедельника, 13 ноября.

Проголосовать за лучших игрока и тренера месяца можно по этой ссылке.

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Юрий Максимов Юрий Вернидуб Юрий Калитвинцев Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Олег Кожушко СК Днепр-1 Андрей Штогрин Бени Макуана
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Источник:
УПЛ
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