УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера октября

Пресс-служба УПЛ объявила номинантов на звание лучших игрока и тренера по итогам октября.

За звание лучшего футболиста соревнуются: полузащитник "Полесья" Бени Макуана, нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко, форвард "Черноморца" Андрей Штогрин и хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк.

На награду лучшего наставника претендуют: Юрий Калитвинцев из "Полесья", Юрий Вернидуб из "Кривбасса" и Юрий Максимов из "Днепра-1".

Голосование продлится до 12:00 понедельника, 13 ноября.

Проголосовать за лучших игрока и тренера месяца можно по этой ссылке.