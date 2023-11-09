Карпаты хотят вернуть своего бывшего игрока. Сейчас он выступает в Шахтере

Львовские "Карпаты" работают над возвращением в свой состав бывшего своего игрока Марьяна Шведа. Об этом сообщает телеграм-канал "Бий Біжи".

Сейчас Швед выступает за "Шахтер".

"Трансфер может состояться зимой или летом, когда львовяне должны были бы выйти в УПЛ. Рассматриваются различные варианты – как аренда, так и полноценный выкуп игрока", - отмечает источник.

Отметим, что Марьян Швед играл за "Карпаты" в 2015-м и 2019-м годах. Также он выступал заграницей в "Селтике", "Севилье", "Мехелене". С сентября 2022-го года – игрок "Шахтера".